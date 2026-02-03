我是廣告 請繼續往下閱讀

為促使銀行對存款帳戶盡善良管理人責任，並建立銀行與執法機關合作機制，金管會今（3）日宣布，針對銀行存款戶第二類帳戶，擬修法新增6大不法態樣，包括失蹤人口、移工、與警示戶同手機號碼、虛擬帳戶列警示戶、疑似詐騙帳戶及頻繁約定帳戶，若出現異常，銀行需查證監控，並通知台灣高等檢察署，以利檢察機關及早介入調查偵辦，阻斷不法金流與打擊犯罪，預計最快今年4月中上路。根據銀行法第45條之2明定，銀行對存款帳戶應負善良管理人責任，對疑似不法或顯屬異常帳戶得予暫停部分或全部交易。金管會2006年訂定發布「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，將該等帳戶區分為二類，第一類帳戶包括偽冒開戶、警示帳戶及衍生管制帳戶，第二類帳戶則是具可疑或異常表徵，有持續監控之必要者。對於此辦法第4條第2款列舉第二類帳戶的可疑或異常態樣，金管會這次參酌執法機關建議與參考「詐欺犯罪危害防制條例」授權子法規定，擬增加可疑或異常態樣。依現行本辦法第5條規定，銀行對第二類帳戶應持續進行監控，並得通知司法警察機關。金管會表示，配合高檢署推動「可疑帳戶預警中心制度」，擬於此辦法第5條增訂，第二類帳戶如有重大或急迫情形，銀行得通知高檢署，以利檢察機關及早介入調查偵辦，即時阻斷不法金流與打擊犯罪。至於針對第二類帳戶新增的6大不法態樣，一、 短期間內頻繁「設定約定帳」，且無法提出合理說明者，可能會被遭銀行列為「異常交易」警示第二類帳戶納監控，二、 非本國籍人士， 經銀行得知開戶時所提供查核的居留證等，相關身分證明文件，已於期滿前遭註銷或屬逾期居留，或經勞動或移民主管機關通報行方不明者。三、 開戶人所留存的手機號碼，與同一銀行內警示帳戶的開戶人所留存的手機號碼相同，疑為犯罪行為人使用者。四、存款帳戶所連結的虛擬帳號，於一定期間內多次遭通報列為警示者。五、失蹤人口，經銀行得知客戶已遭通報為失蹤人口者。六、屬司法警察機關所列疑涉詐騙境內金融帳戶者。金管會表示，新增6項不法態樣，銀行對該等帳戶進行查證及持續監控，有疑似不法或顯屬異常交易之虞者，除得通知司法警察機關外，並得採行前款的部分或全部措施。遇有重大或急迫情形者，並得通知高檢署。另外，這次修法還包括存款帳戶屬衍生管制帳戶者，查有不法應即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。同時，新增修法「臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時，銀行得要求其提供交易相關資料，證明交易的合理性，如無法提出合理說明時，銀行得拒絕其交易。