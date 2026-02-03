我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市淡水區竹圍捷運站附近3日下午發生一起交通事故，61歲楊女駕駛休旅車，沿民權路往台北方向行駛，追撞65歲周姓騎士後，再往前追撞27歲的葉姓騎士，周男摔落一旁水溝，休旅車也失控卡水溝，周男當場失去生命跡象，經急救目前已恢復心跳，詳細肇事原因將進一步調查釐清。這起事件發生在3日16時51分許，地點在淡水區民權路、竹圍捷運站往台北方向約100公尺處。楊女駕車沿民權路往台北行駛，途中先與周姓機車騎士發生碰撞，附近民眾發現車禍立即打電話報警，救護車到場時，發現男騎士身上無明顯外傷，但已無呼吸脈搏，立即CPR搶救後送醫，目前已恢復心跳。警方指出，楊女及葉男酒測值均為0，未發現酒駕情形。警方已依規定完成現場拍照與測繪，詳細肇事原因及責任歸屬，將由相關單位進一步調查釐清。