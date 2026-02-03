我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中一名33歲上班族，高中時健康檢查發現自己患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」，也就是俗稱「鏡面人」。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.3)

台中一名33歲上班族，高中時健康檢查發現自己患有發生率僅萬分之一的罕見「臟器逆位」，也就是俗稱「鏡面人」，體內心、肝、胃腸道等內臟位置，皆與常人完全相反，以致對健康問題相當敏感，甚至生產都堅持自然產，不願輕易接受外科手術。只是，身高160公分的她，產後出現肥胖問題，加上食量特大，體重節節攀升突破80公斤，並且引發因肥胖而來的脂肪肝等共病，已影響到健康。因此，半年前接受「內視鏡袖狀胃成型術（ESG）」，在不切除器官、無體表傷口情況下，胃體積縮小了70%，半年內體重從81公斤減至59公斤，成功甩肉22公斤，肥胖引發的中度脂肪肝也明顯改善。這場「極致挑戰」手術，是由台中新悅美型醫學診所院長劉家嘉成功執行。劉院長表示，由於患者器官位置全然相反，操作內視鏡時必須翻轉大腦慣性，相當不順手。也就是說，醫師必須在腦中即時轉換鏡像邏輯，才能精準判斷縫合位點，是罕見的「鏡像人」ESG手術，全球第二例。劉家嘉醫師表示，這類手術最大的挑戰在於「空間重構」，能夠成功執行，除仰賴術前精密規劃，更顯示出高階內視鏡技術，在應對特殊解剖結構時的技術門檻。經術後半年追蹤，患者復原情況穩定，體重由原先的81公斤下降至59公斤，共計減重22公斤，臨床檢測數據顯示脂肪肝、代謝異常指標也有明顯改善。劉家嘉強調，ESG手術與傳統外科不同，是透過胃鏡從嘴巴進入，體表不留痕跡，且術後出血風險低於2%，更具備可逆性，未來可拆除線材讓胃部恢復原狀。此外，與一般藥物減重法比較，藥物雖能延緩胃排空，但停藥後復胖率達8成以上。對於大食量患者，結構性手術效果更佳，長期CP值也更高。ESG是一項高度依賴操作者經驗（Operator-dependent）的精密治療。身為國際指導醫師（International Proctor），劉家嘉醫師在亞洲已累積超過350例ESG臨床案例，她提醒，縫合路徑的規劃與每一線針法的穩定度，是影響長期代謝成效的關鍵。台中新悅美型醫學診所體重管理中心強調，其體重管理中心是亞洲重要ESG訓練中心，此一罕見案例的成功，證實即使是高風險或特殊解剖結構患者，也能安全地透過ESG胃鏡縫胃重獲健康，這不僅是一例成功的肥胖與代謝疾病治療，更是精準醫療與高階內視鏡技術結合的最佳實證。