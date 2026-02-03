我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局到高雄市林園區林園工業區台灣氯乙烯工業公司林園廠，進行石化廠春安聯合督導檢查工作。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局到高雄市林園區林園工業區台灣氯乙烯工業公司林園廠，進行石化廠春安聯合督導檢查工作。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲勞動部次長黃玲娜(右1)體驗人體靜電消除的情形。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長黃玲娜、高雄市政府勞工局局長江健興聽取廠方人員的解說。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長黃玲娜率高雄市政府勞工局、勞動部職安署人員，於今(3)日上午，到高雄市林園區林園工業區台灣氯乙烯工業公司林園廠，進行石化廠春安聯合督導檢查工作，副市長羅達生表示，安全是上工的唯一準則，盼業者於春安期間，務必依循標準作業程序，落實火災爆炸預防與承攬管理，以維護作業勞工安全及健康。高雄市政府副市長羅達生與勞動部次長黃玲娜，是由高雄市政府勞工局局長江健興及勞動部職安署人員，到林園工業區台灣氯乙烯工業公司林園廠，進行石化廠春安聯合督導檢查工作，副市長羅達生並向現場作業的勞工朋友致贈春聯拜早年，勉勵業者與勞工齊心協力，透過全員參與的方式，來強化製程安全管理。羅達生表示，高雄市政府近年與中央共同攜手，針對林園產業園區石化廠推動智慧石化永續發展計畫，期望藉由數位化與低碳轉型，帶動高雄石化產業邁向安全永續的高值未來，今(3)日在現場看到業者積極投入新興智慧科技的應用，包括利用AI技術辨識槽車作業人員安全作業行為，當辨識違反標準作業程序時，現場即撥放語音提示作業人員，並建置偵準系統針對煙霧及洩漏進行偵測，以利早期發現並預防事故的發生，進一步讓勞工平安工作、居民安心生活。高雄市政府勞工局局長江健興指出，高雄市政府勞工局鼓勵業者持續推動智慧科技，將安全與環境資訊即時化、可視化、預警化，來強化製程安全管理與環境保護，他說，勞工局為因應職業安全衛生法修法，將針對修法內容開辦多場宣導會，持續透過輔導、宣導及監督檢查，以協助業者自我檢視，落實自主管理。江健興呼籲業者，於年前及春節期間，石化產業無論從事生產營運或歲修維護，切記必須維持適當人力，尤其要強化火災爆炸預防與承攬管理，以確保安全機制、人力與資材都能到位，因為工安沒有假期，時刻戒慎留心，才能保障作業安全與勞工平安健康。