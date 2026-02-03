我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加兩岸智庫論壇，前立委邱毅直言，這場論壇不只是學術交流，而是「台灣人民和平自救運動」跨出的第一步，強調此舉任重道遠，「第一步絕對不能失敗」。邱毅指出，原本營造和平、避免戰爭的責任，應由政府承擔，但現行政策卻是以武謀獨、鼓動抗中保台，讓台海局勢愈發緊張，戰雲密布，反而將台灣推向危險邊緣。他表示，在這樣的路線下，台灣逐漸受制於美國，被不斷要求付出更多代價，最終恐陷入「被吃乾抹淨、窮死困死」的處境。他警告，若持續走這條路，台灣不是引戰速死，就是被榨乾等死。邱毅認為，這次兩岸智庫論壇，象徵著國民黨內部推動和平自救的具體行動。他指出，這項行動不僅面臨民進黨排山倒海的抹黑與攻擊，內部也有保守勢力的掣肘，再加上社會氛圍長期被抗中保台民粹主導，推動過程充滿風險與挑戰，唯有讓民眾重新肯定和中保台才是正確方向，從這個角度來看，兩岸智庫論壇，更顯得彌足珍貴，也是一場不能失敗的關鍵起點。