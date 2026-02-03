我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委遞補人李貞秀，仍未出具放棄中國國籍的正式證明，到底是否符合國籍法的資格，質疑聲浪不斷，外界更關注，這是否將成為我國公職國籍審查制度的一次重大考驗。民進黨立委王定宇今（2）日發文砲轟：「不具備資格，就解除！」王定宇強調，依「國籍法」第20條第4項規定，凡就任公職，包括立法委員，都必須放棄中華民國以外的他國國籍，否則依法即無任職資格，沒有模糊空間。若當事人已在就職「前」提出放棄外國國籍的申請，仍須在一年內完成放棄國籍的程序；但若未在就職前提出申請，就職後依法不得補辦。王定宇提出外界容易混淆的三點說明，台灣公民可以雙重國籍，但公職人員不行；撤銷戶籍不等於放棄外國國籍；這是法律問題，不是政治問題；無論是中華民國原生國民，還是歸化台灣的新移民，就任公職一體適用，「為什麼獨獨這一位中國籍人士可以特權例外？」，憂心重創社會對國家安全與公職制度的信任。