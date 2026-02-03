我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格出現崩跌，從每盎司5598美元跌至4402美元，之後反彈一度來到4949美元。展望後市，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區投資總監、亞太區宏觀經濟主管胡一帆（Yifan Hu）今（3）日指出，支撐金價因素沒變，加上地緣政治波動與美元貶值，瑞銀仍看好黃金，今年前3季目標價6200美元，但美國期中選舉過後，金價可能回跌至5900美元。胡一帆表示，目前對於黃金需求的4大支撐因素都沒改變，包括全球央行黃金儲備、黃金ETF等金融交易、實體黃金、金銀首飾需求，還有地緣政治波動性、美元貶值，全球每年黃金供給量約5000噸，其中約2成由各國央行購入作為外匯儲備，2成用於ETF投資，約25%流向金幣與金條市場，剩餘約35%則來自金銀首飾等其他需求。此外，黃金具備有效對沖地緣政治不確定性的特性，根據瑞銀資料顯示，黃金在遭遇地緣政治衝擊後的6個月內，平均漲幅接近10%，因此，瑞銀仍然繼續看好黃金作為分散風險的資產，面對近期金價大跌，可視為逢低布局的好時機。胡一帆也提到，近2年客戶逐年提高另類資產配置比重，也適度配置黃金，占比落在5%左右。根據瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預測，今年前3季度黃金目標價為每盎司6200美元，預計美國中期選舉後，2026年底金價將回跌至5900美元。至於美國總統川普提名聯準會前官員華許出任聯準會主席，市場出現劇烈震盪，胡一帆指出，這是因為華許昔以縮表著稱，市場擔憂流動性受影響，但目前聯準會仍以鴿派居多，後續是否降息仍須觀察市場走勢，還有華許偏鷹派的立場是否將隨形勢變化。瑞銀預測今年聯準會還會降息2次，時間點在第2季至下半年間，也將增加美元下行壓力，預期今年美元對大部分貨幣仍呈貶值，而6月通膨見頂，美國經濟成長率上升也可能超乎預期。