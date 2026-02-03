我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2月14日開幕當天，民眾還可以50元兌換一中購購券紅包，有666個兌完為止，內有100元購購券，還能參加抽獎。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.3)

迎接金馬年春節，台中市一中商圈2月13日至3月1日，一連17天舉辦「2026馬遊一中，歡樂市集」活動，同時仿效市府物調券模式，民眾只要花50元，就可以兌換一中購購券紅包，除了有抵用100元消費的一中購購券，還有機會抽中東京、首爾及香港來回機票等大獎。經發局副局長林敏棋，今日與一中街商店管委會主委陳信志一同穿上機師服裝，聯袂打扮成空姐的模特兒為活動代言。林敏棋表示，很高興看到商圈也採用物調券模式，讓消費者可以把錢放大，而且，只要多消費，中獎機率也會大大增加。陳信志表示，一中商圈連續2年獲得台中商圈評比第一，更是台中數位執行率最佳示範商圈。這次的春節特別增加一百個攤商，讓氏眾可次在過年期間好逛好買好好玩。「2026馬遊一中 歡樂市集」選在14日情人節當天開幕，特別邀請「2025一中舞極限街舞大賽」亞軍隊伍─水煮蛋，以及知名樂團─怕胖團PAPUN BAND演出，同步推出「天馬行空 豪禮開封」滿額登入抽獎活動。陳信志說，14日下午3時在水利會廣場為活動揭幕，現場邀請「水煮蛋」表演原創街舞，民眾還可以50元兌換一中購購券紅包，有666個兌完為止。一中購購券可於14日至16日的一百個攤商，以及87個會員店家使用，讓消費者購物可以享受優惠，買得划算逛得盡興。傍晚由怕胖樂團接力演出，揭開夜間活動序幕。