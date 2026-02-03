香菜之亂還沒停！全家便利商店今（3）日突然宣布2月4日將獨家上市「立頓香菜花生奶茶」，而且是香菜搭配上花生味，超特殊的口味再度引爆關注，更吸引大批民眾直呼：「這根本是在喝豬血糕了吧！」
全家獨家上市「香菜奶茶」！香菜愛好者也崩潰了
全家便利商店的香菜宇宙似乎沒有盡頭！今（3）日在官方社群平台宣布，明（4）日將獨家上市「立頓香菜花生奶茶」，一瓶價格為38元新台幣，至於味道配方形容則是「當香濃奶茶遇上清新香菜和香甜花生」，融合成台式新風味。
消息曝光後，立刻讓大批討厭香菜的網友崩潰大喊，「留友喝，請各位嚐鮮」、「口味可以冷門，但不能邪門」、「我不確定這是款有社會共識的飲品」。
此外，這次就連愛吃香菜的朋友都直呼難以接受，「.我喜歡香菜但這太誇張了吧」、「香菜搭配花生味不就是豬血糕嗎」、「四捨五入等於在喝豬血糕了」、「我是敢吃香菜，但這已經喪心病狂了」、「好可怕的飲料，我不討厭吃香菜，但無法接受用在奇怪的飲品上」。
台灣人香菜之路越走越歪！搞怪產品一次看
事實上，這已經不是全家第一次推出香菜的特殊產品，在去年9月份，全家就曾開賣「香菜霜淇淋」，而且當時只有全台限定7間門市販售。
至於另一間超商巨頭 7-ELEVEN，也將從明（4）日推出「香菜風味辣醬雞肉堡」、「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」等香菜味產品，吸引關注。
還不光是超商，在去年多力多滋也推出香菜口味，而且味道還廣受好評，時至今日各大通路都持續販售中。摩斯漢堡則是在去年5月開賣「香菜咖哩烤雞堡」，從各大品牌的大動作推出各種新品來看，香菜之亂似乎還會再2026年延續一陣子。
資料來源：全家
