我是廣告 請繼續往下閱讀

2019年宜蘭南方澳跨港大橋突然崩塌，造成6人死亡、13人受傷的慘劇。事發後，橋梁管理單位台灣港務公司先行墊付超過3.7億元賠償金，隨後向負責橋梁設計與監造的「亞新工程顧問公司」提告求償。經過多年審理，士林地方法院1月26日做出宣判，認定亞新公司確有設計疏失與監造不實，必須賠償港務公司4547萬餘元，可上訴。回顧這起事件，一輛中油油罐車行經南方澳大橋時，橋面突然斷裂崩塌，連車帶橋墜入下方漁港航道。事故不僅造成油罐車司機受傷，墜落的橋體更壓毀3艘漁船，導致6名外籍漁工不幸罹難，另有9名船員及3名救難人員受傷。港務公司指出，端錨系統長期鏽蝕卻未被及早排除，最終造成承載能力下降，在承受交通荷重與振動累積後發生斷裂，是橋梁瞬間倒塌的關鍵原因。事故發生後，港務公司已對外先行賠償被害人，依法屬利害關係第三人代位清償，得承受被害人對設計監造單位的請求權，因此向亞新求償已墊付的相關金額，請求賠償總額逾6億3500萬元。亞新則抗辯，南方澳大橋的設計與施工，均依當時法規與工程標準辦理，並無設計瑕疵；端錨鏽蝕屬於橋梁長期使用下的自然劣化現象，與其設計監造行為並無直接因果關係。亞新主張，橋梁後續多年未落實定期檢測與專業評估，管養單位未能及早發現端錨鏽蝕問題，才是事故真正原因。此外，橋梁長期承受重車通行，部分車輛甚至超過限重規定，卻未申請臨時通行證並進行結構評估，進一步加重橋梁負擔，相關風險不應由設計監造單位承擔。法官調查後認定，南方澳大橋倒塌直接原因為端錨系統長期嚴重鏽蝕，導致承載能力不足，在長年交通載重與振動下疲勞累積，最終斷裂，鏽蝕形成主因在於防水排水設計不足，HDPE套管與金屬箱體接合處填縫膠材長期暴露於鹽分及濕氣中硬化破裂，雨水滲入積存於錨碇結構，導致鋼絞線與錨頭長期腐蝕。法官指出，事故並非單一環節出錯，而是設計、施工監造與後續管養制度未有效銜接，施工階段防水構件未依圖說施作，監造未即時糾正不當施工方式，後續檢測與評估機制未落實，使端錨鏽蝕風險長期未被發現，最終釀成6死悲劇，法官依各方過失程度，判亞新負擔30%責任，需賠償4547萬8543元及年息5%利息，可上訴。