中配李貞秀今（3）日宣示就職立委，但其雙重國籍議題惹議，對此綠委林俊憲表示，鄉親都在問國會換了批新面孔，台灣會變好嗎？自己認為未必，究竟是「除舊佈新」還是「內鬼佈雷」？把國安地雷埋進民主體制，「比大聲咆哮更危險」。對於民眾黨兩年條款，國會換了一批新面孔，林俊憲表示，鄉親都在問台灣會變好嗎？自己則認為未必。原本期待的「除舊佈新」，要清除的是口水與荒腔走板，不需要更多只會咆哮、無視民意的政治表演家。林俊憲說，最令人心驚的是，這批「新血」中竟有國籍模糊、效忠存疑的人選。而國會是機密殿堂，一個同時擁有中共國籍的人，憑什麼拿台灣人的納稅錢、看台灣人的國防機密？林俊憲直呼，這不是「除舊佈新」而是「佈雷」，把國安地雷埋進民主體制，比大聲咆哮更危險。「誰心在台灣？誰心在對岸？大家盯著看！」