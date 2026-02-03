我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市土城區延和路一處民宅昨（2）日傳出疑似一氧化碳中毒事件，造成11歲女童死亡、7名家人送醫。由於女童死因仍不明，檢警今日下午針對女童遺體進行刑事相驗想釐清死因，初步檢視發現女童嘴角有白沫、腹部腫脹，身上屍斑呈輕微桃紅色，但因家屬不願解剖，法醫相驗並抽血檢驗一氧化碳濃度後，暫時將遺體冰存，待檢驗結果出爐釐清確切死因。據了解，前（1）日晚間，羅姓女童與家人參加叔公的頭七法會，直到深夜才回到新北市土城延和路的住處，羅姓女童獨自在房間內熟睡，直到昨日下午2時許，家人進房後發現女童叫不醒，緊急送醫搶救後仍傷重不治。由於現場同住的7名家人都沒有出現身體不適的症狀，警消第一時間還無法確定女童死因，因此，一家人在不知情的情況之下，繼續在住家內活動。今日凌晨4時許，警消再度獲報到場，送醫7名患者都是同一家人，分住5樓及5樓頂樓加蓋，分別為一名30餘歲的媽媽、10餘歲的姪女、40餘歲的親戚、3名未達5歲的幼子與幼女，以及住在頂加20餘歲的親戚女友。7人均意識清醒，少部分人頭暈，均無大礙被送往板橋亞東醫院治療或觀察。消防人員經勘驗後初步研判應是熱水器通風不良導致一氧化碳中毒。稍早檢警針對女童遺體進行刑事相驗，初步檢視遺體並無明顯外傷，排除外力介入，由於家屬不願再解剖，法醫已對女童遺體抽血，將檢驗體內一氧化碳濃度，釐清是否是一氧化碳中毒致死。