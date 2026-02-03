我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庾澄慶（紅外套者）和太太張嘉欣（哈林身旁）現身張學友演唱會。（圖／翻攝自扒劇娛哥微博）

▲庾澄慶（左圖）、張嘉欣結婚約10年。（圖／庾澄慶、張嘉欣臉書）

64歲庾澄慶（哈林）2016年二婚小14歲前民視主播張嘉欣，愛妻2年內陸續生下女兒「哈密瓜」、兒子「哈寶」，過去夫妻倆鮮少在公開場合合體，日前哈林和太太現身張學友演唱會，現年50歲的張嘉欣保養得當，即便沒有修圖和濾鏡，年過半百依舊美麗動人、氣質滿分。張學友日前在香港紅館舉行「張學友60+巡迴演唱會」最終場，從現場觀眾拍攝的影片中，可見台下出現不少大明星，如鍾鎮濤夫婦、葉童、曾志偉等人，同一排座位還見到庾澄慶帶著老婆張嘉欣也來觀賞好友張學友的演出。庾澄慶當晚穿著紅色外套、牛仔褲，看起來依然活力滿滿，身旁的張嘉欣一頭中分黑長髮垂肩，露出耳環，著米色毛外套的她，不時露出微微笑容，舉手投足散發熟女魅力，狀態高雅脫俗，網友看到庾澄慶夫妻難得同框表示：「老夫老妻的神仙眷侶，真是讓人羨慕啊！」張嘉欣當年低調嫁給庾澄慶，結婚隔年、2017年6月20日，哈林宣布太太懷孕的好消息，張嘉欣時任的電視台民視讓她留職停薪，不過張嘉欣後來選擇辭職，捨棄高薪的主播工作及忠實粉絲，全心持家。之後張嘉欣又懷上第二胎，2018年11月22日，夫妻倆迎來二寶，當時估算小兒子成年後，庾澄慶已經是80歲耄耋之年的老翁，然而，顧家的哈林當時推掉許多工作育兒，以家庭為重，近年才短暫重回螢光幕賺錢，依他節儉的個性以及上億元身家，成為家中唯一經濟支柱，生活不至於出現問題。