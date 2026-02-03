我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗去年因「台灣有事」等言論，引起中國政府強烈不滿，遭中國外交官員頻頻恐嚇，小粉紅也不斷製作影片和發文威嚇揶揄。近日一名自稱是台灣人的網紅「不玩抽象的Tina」在抖音發布影片，內容隱喻「暗殺高市早苗」，引發議論。這段由抖音帳號「不玩抽象的Tina」發出的影片，近期在社群平台Threads上流傳，影片中可看到，這名叫做Tina的網紅，雙手雙腳上透過後製出現「高市早苗」4個字，接著講出「台灣有事」的前三個字後，手腳上的高市早苗的「市」字出現槍枝瞄準的圖案，隨即出現槍聲。在背景音槍聲響起後，「不玩抽象的Tina」往身後的床墊倒下，高市早苗四個字變成了高「逝」早苗，而她在影片標題則寫著「高市，別『搞事』」；影片發布後讓許多小粉紅紛紛高潮。「不玩抽象的Tina」在抖音上累積多達19.3萬名粉絲，且在介紹欄位透露自己是「活人感很重的台灣女生」，今年23歲。這段畫面在Threads掀起議論，許多人紛紛找出女子的身分背景，發現利用「不玩抽象的Tina」的抖音帳號在查詢，會看到台灣一名擅長打德州撲克的直播主，同時曾參與原創短劇《網紅崛起》網紅「Tina（翁綵芯）」。翁綵芯的IG、Threads帳號暱稱與「不玩抽象的Tina」相同，但目前無法確該抖音帳號是否為本人。「不玩抽象的Tina」事後悄悄將影片下架，但已被網友備份轉發，呼籲日本民眾注意這個人；還有網友發現，Tina過去的影片中也有曾模仿網紅館長的影片畫面。政治評論員吳靜怡則喊話，檢調應該調查這位「翁綵芯」是不是中共第五縱隊滲透的其中模組，去年底軍演期間，出現非常多「網紅」突然提出反戰、疑美說法，這些網紅平常都有跟公關公司合作業配，有男、有女，而且會突然把有收益的社群設定暫時關閉，而他們的脆、抖音會突然出現非常政治的用語。