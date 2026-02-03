我是廣告 請繼續往下閱讀

已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳離世，享年49歲，馬如龍的女兒、黃人龍的姊姊黃詠淇證實死訊，警方初步排除外力介入，根據《ETtoday新聞雲》報導指出，相關單位初步了解，黃人龍生前患有多項慢性疾病，不過真實死因仍有待遺體相驗後釐清。據了解，黃人龍昨天上午與姊姊一同去做健檢，下午4時許才返家。黃人龍妻子昨天晚間7時許回家上樓後，發現黃人龍倒在房間內失去意識。救護人員獲報到場發現黃人龍已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。因醫院無法開立死亡證明，家屬向中和警方報案。據了解，警方前往黃男住處採證，初步排除外力介入，但在黃男床邊發現藥袋，確切死因仍待明天相驗釐清。黃詠淇與黃人龍的妻子悲傷前往派出所做筆錄，因事發突然，報導指出，黃詠淇神情哀戚，黃人龍妻子則幾度情緒潰堤。目前因為還要相驗死因，暫時還無法開死亡證明，最快於明（4）日進行遺體相驗，約2小時做完筆錄離開警局。據悉，黃人龍患有家族遺傳心臟病，也有糖尿病及三高等慢性病史，之前牙痛就醫後，家中有多種慢性疾病藥物，健康狀況受到關注。黃詠淇與黃人龍是馬如龍與第二任妻子所生，馬如龍2019年離世後，黃詠淇的兒子同年也因車禍離世，讓她歷經雙重打擊。如今黃詠淇又送走弟弟，在臉書上悲痛發文：「老弟，不知道，你看見爸爸和我兒子了嗎？好突然，好想你，好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了。」但也對弟弟喊話：「安心的跟菩薩走，家裡有二姐在，家人們也都在。」