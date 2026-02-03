我是廣告 請繼續往下閱讀

▲館長幫柯文哲練肌肉！支持者：明年換阿北拍寫真。（圖／臉書 飆捍）

前民眾黨主席柯文哲遭羈押後，身形日益消瘦，去年已7000萬交保，民眾黨主席黃國昌曾於直播中透露，柯文哲因先前羈押期間久未運動，導致膚色變白、肌肉流失，當時幕僚雖建議他前往「成吉思汗」健身房鍛鍊，不料柯文哲竟一時反應不及，直覺回絕「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」，如今柯文哲真的和「館長」陳之漢開練，引起支持者討論。照片中館長細心校正柯文哲的運動姿勢，協助「阿北」找回流失的肌肉量。畫面一出支持者紛紛留言敲碗「阿北也要練出8塊肌嗎？」、「期待明年換阿北拍寫真集」，更有網友聯想到黃國昌過去曾拍攝的肌肉寫真集，笑稱柯文哲肯定是被國昌老師的精實身材刺激到了，決定放下偶包苦練。特訓結束後，館長又分享一張照片，表示「健身完了找個地方補充蛋白質」，館長、柯文哲、黃國昌三人圍坐餐桌合影。過去柯文哲與館長的互動，2019年及2024年大選期間，兩人多次合體直播，當時館長還以堅定的「抗共、反紅媒」立場自居，然而，館長近年政治立場出現大轉向，赴上海旅遊、大讚中國建設等言論，引發淪為統戰樣板的質疑，未來雙方互動也成關注。