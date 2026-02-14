我是廣告 請繼續往下閱讀

貴金屬市場近年交易超熱，不過見諸人類歷史，對黃金的熱愛可說是自古不衰，底下是關於黃金的許多有趣小知識，一起來瞧瞧吧！根據「世界黃金協會」官網，黃金的小知識如下：1.如果將世界上所有的黃金拉成一根5微米粗的細絲，大約是蜘蛛絲的尺寸，它2.黃金的沸點是攝氏2808度。3.找到一塊一盎司的金塊，比找到4.黃金的熔點為攝氏1064度。5.自文明開始以來，人類已經開採了約6.所有這些開採出的黃金，可以完全裝進一個邊長22公尺的正方體箱子裡。標準網球場的長度約23.7公尺，7.世界90%以上的黃金，都是在1849年加州淘金熱之後開採出來的。8.「倫敦金銀市場協會合格交割金條」（London Good Delivery Bar）是黃金交易的標準單位，每塊金條含有400金衡盎司（Troy Ounces）的黃金。金衡盎司跟一般盎司（Standard Ounce）有所區別，9.黃金通常會與其他金屬製成合金，以改變其顏色與強度。所謂的「18K金」（Eighteen karat gold），是由750份純金與250份其他金屬組成。10.如今開採的黃金中仍然是黃金最大的用途。