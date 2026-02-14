我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CH-53K超級種馬直升機。（圖／LockheedMartin官網）

自古以來，馬是人類最常用來運輸的動物之一，許多武器也以馬為名。CH-53K「超級種馬」（Super Stallion）直升機是美軍現役最大、最重的多用途運輸直升機，CH-53系列從1960年代服役至今，2008年八八風災救災期間，美軍曾派CH-53直升機來台，成功吊掛挖土機等重型機具深入高海拔山區協助重建。CH-53為美國塞考斯基（Sikorsky）直升機公司所生產，1966年首飛，是典型的尾螺旋槳直升機，可吊掛輪型車輛與重型火炮。1967年開始，美軍將CH-53直升機運用於戰場上，成功救援4000多名美軍。之後又用於格瑞那達、1991年波斯灣戰爭與2003年入侵伊拉克等戰爭。CH-53也衍生許多型號，用於特種作戰和掃雷等任務，美國海軍的反水雷型RH-53A 直升機、海軍掃雷型RH-53A直升機、總統專機 VH-53F直升機 ，另外授權德國生產110多架CH-53G。美國空軍的MH-53J「低空鋪路者」（Pave Low）為了低空、長程、入侵行動設計，配備地形追蹤閃避雷達、前視紅外線感應器、GPS導引設備，也可進行戰場搜索和救援。美軍現役型號CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）主要用於運輸重型貨物及吊掛重型機具等任務。海軍MH-53E「海龍」（Sea Dragon）是超級種馬的改進版，主加裝了很多掃雷工具，主要部署航艦或兩棲登陸攻擊艦上，用於海上清掃水雷任務。CH-53K「超級種馬」直升機採用3台奇異公司生產的GE38-1B發動機，7,500軸馬力（5,900千瓦）渦輪軸發動機，新型複合材料旋翼，可運載近12.24噸（約1萬2000公斤）酬載，發揮200公里有效航程，滿足運補與投射任務需求。2025年9月，美軍陸戰隊一口氣向已被洛克希德馬丁併購的塞考斯基公司訂購99架的CH-53K重型運輸直升機，金額達到108億美元（約台幣3324億元），合約期限5年，預計將自2029至2034年間全數完成交付。2001年小布希政府宣布6108億對台軍售，其中包括4艘紀德艦、8艘柴電潛艦、12架P-3C反潛飛機、12架MH-53E掃雷直昇機、54輛AAV7A1兩棲突擊車等。不過，美國已沒有柴電潛艦生產線，沒有現貨出售，最後我國只好自行潛艦國造，MH-53E掃雷直昇機則是未採購。2009年八八風災（莫拉克風災）重創台灣，美國軍方應馬政府請求，派遣停泊於台南外海的丹佛號（USS Denver）船塢運輸艦上之CH-53E超級種馬重型直升機協助救災。這批重型直升機憑藉其高達16公噸的載重能力，成功吊掛輕型怪手、小山貓等重型機具至受災嚴重的山區，協助重建。這也是繼1999年九二一地震後，美軍再度直接派遣大型裝備協助台灣救災。