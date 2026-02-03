日本氣象廳今（3）日晚間發布烈風警報（Gale Warning），菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，且未來強度預估持續增強，最快在明（4）日就可能增強為颱風，若生成將成今年第2號颱風「西望洋」（Penha，澳門命名），而這個熱帶低壓未來路徑將朝西方朝菲律賓前進，對台灣無影響。
西望洋颱風最快明生成 路徑對台灣無影響
日本氣象廳今（3）日晚間發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，未來24小時內有機會發展成輕度颱風，若真的生成將會是今年第2號颱風「西望洋」。
根據日本氣象廳預估路徑顯示，準「西望洋」颱風未來將持續朝菲律賓方向前進，預計在2月5日從最南方的民答那峨島東岸登陸，隨後路徑稍微朝東北前進。
由於準「西望洋」颱風距離台灣相當遙遠，因此對台灣天氣並無直接影響。
資料來源：日本氣象廳
