日本氣象廳今（3）日晚間發布烈風警報（Gale Warning），菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，且未來強度預估持續增強，最快在明（4）日就可能增強為颱風，若生成將成今年第2號颱風「西望洋」（Penha，澳門命名），而這個熱帶低壓未來路徑將朝西方朝菲律賓前進，對台灣無影響。

西望洋颱風最快明生成　路徑對台灣無影響

日本氣象廳今（3）日晚間發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓生成，未來24小時內有機會發展成輕度颱風，若真的生成將會是今年第2號颱風「西望洋」。

根據日本氣象廳預估路徑顯示，準「西望洋」颱風未來將持續朝菲律賓方向前進，預計在2月5日從最南方的民答那峨島東岸登陸，隨後路徑稍微朝東北前進。

▲今年第2號颱風「西望洋」有機會在明後兩天（2月4日至2月5日）生成，路徑朝菲律賓方向移動。（圖／賈新興提供）
由於準「西望洋」颱風距離台灣相當遙遠，因此對台灣天氣並無直接影響。

資料來源：日本氣象廳

