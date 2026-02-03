我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市林園區發生一起鄰居持刀攻擊的恐怖事件！上個月21號深夜11點多，一名46歲男子手持雙刀朝家裡長輩逼近，附近民眾聽到呼救聲，當場將嫌犯制伏，混亂中造成2人送醫，其中一人膝蓋遭劃傷縫16針。警方表示，犯嫌訊後依刑法殺人未遂，恐嚇公眾罪移請高雄地檢署偵辦。根據監視器畫面，46歲男鄰居兩手各握著一把刀，快步走過來，女子先伸手安撫，但鄰居卻不予理會，步步進逼，接著開始揮起他手中的刀子，騎樓另一名女子下意識拿出拐杖防衛，但拐杖卻掉在地上，接著將壞掉的拖把也拿來抵禦鄰居。嫌犯供稱，長期與鄰居有嫌隙。但被害者反駁，雙方很少往來，與嫌犯毫無瓜葛，不知道對方為何帶雙刀衝過來，持刀逼近長輩，親友上前反擊，反而被劃傷，現場爆發拉扯，混亂中，持刀攻擊的鄰居被推倒在地，其他人見機不可失，團結一湧而上把人壓制，總共有2人受傷，其中一人膝蓋還縫了16針，並反控他拿刀揮舞不是第一次。林園分局表示，46歲男子持刀在路上，在場民眾看見上前制止，60歲黃姓男子以及56歲洪姓男子，於制伏過程中受傷，經送醫無生命危險，黃嫌也有受傷，訊後依刑法殺人未遂，恐嚇公眾罪移請高雄地檢署偵辦。