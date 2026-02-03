我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體報價自去年下半年以來持續上漲，帶動美國、韓國、與台灣的記憶體族群股價表現，韓國股市在記憶體雙雄三星與SK海力士帶動下不斷飆出歷史新高。摩根大通最新報告研判，韓國綜合股價指數（KOSPI）在最熱情境下更可能上望7500點，三星、SK海力士股價也還有上漲空間。根據韓國每日經濟新聞報導，摩根大通（JPMorgan）於2日大幅上調其對韓國綜合股價指數（KOSPI）的目標，認為在一般的市場情境下，指數可來到6000點，在多頭市場最火熱的情境下，則上看7500點。摩根大通發布了一份《Firing on all cylinders（加足馬力）》的韓國股市策略報告，提到自2025年9月以來的漲幅，大部分是由三星電子與SK海力士所帶動，約占60%，但其他市場也正在發動引擎。報告指出，「美國的政策立場仍然有利於股市，而在韓國國內方面，國防、造船、電力設備等中長期產業成長領域的每股盈餘（EPS）仍持續維持20%以上的成長」；摩根大通更大膽指出，「三星電子與SK海力士的目標價，較目前股價仍有約45%至50%的上漲空間。」摩根大通提到，儘管KOSPI自去年4月中旬以來已上漲超過一倍，但並未出現明顯主導這波漲勢的核心投資群，意味著來自外資、機構投資人及散戶的資金流入仍有相當大的空間。考量到外資韓國國內投資人及相關法人的還未真正跟上，即使因市場過熱而出現階段性回檔，仍有可能實現超額報酬。路透則指出，雖然人工智慧股票在美國佔據了主導地位，新興市場也提供了投資該領域的管道，特別是透過韓國和台灣的半導體和先進製造設備供應商。韓國綜合股價指數（KOSPI）去年上漲超過75%，指數1月上漲24%，創下自1998年12月以來的最佳單月表現。Integrated Partners投資公司首席投資長科拉諾（Steve Kolano）認為，「這種勢頭還有延續的空間」。