NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月4日繼續進行，該日有10場比賽，其中最受矚目的比賽是金州勇士在早上11：00迎戰費城76人的比賽，柯瑞（Stephen Curry）預計因傷不會出戰，灣區大軍恐將面臨苦戰。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌費城76人（28勝21負，東區第6）今日將作客舊金山，挑戰金州勇士（27勝23負，西區第8）。
這場東西區勁旅的對決將於今晚10點在直通中心（Chase Center）點燃戰火。
📍比賽看點：76人火熱連勝對決勇士主場優勢
費城76人目前正處於4連勝的頂峰，狀態極佳。球隊本賽季在客場表現穩定，取得了13勝8負的成績。76人的進攻節奏鮮明，場均快攻得分16.1分高居聯盟第9，其中後衛馬克西（Tyrese Maxey）場均能貢獻5.5分的快攻得分，是球隊撕裂對手防線的核心箭頭。
勇士隊則在主場展現了極強的統治力，本賽季主場戰績為17勝8負。勇士場均攻下116.7分，淨勝分達2.7分。他們的外線火力依舊是招牌，場均能投進16.3記三分球，這比76人場均失守的12.7記三分球多出不少，這將是今晚戰局的關鍵轉折點。
📍球隊數據對比與歷史紀錄
得分與防守：76人場均得分116.9分，略高於勇士場均失分的114.0分。
本季交手紀錄：這是雙方本季第2度碰頭，上次交手是在去年12月5日，76人以99：98險勝勇士。該場比賽馬克西攻下35分，而勇士則由小將斯賓塞（Pat Spencer）拿下全隊最高16分。
📍關鍵球星數據
76人：當家球星恩比德（Joel Embiid）本季場均26.1分、7.4籃板；馬克西近10場則有24.4分、3.5籃板的演出。
勇士：波傑姆斯基（Brandin Podziemski）場均貢獻12.1分、3.6助攻；穆迪（Moses Moody）近10場表現亮眼，場均達14.8分。
📍傷兵名單：勇士戰力面臨嚴峻挑戰
勇士隊目前正遭遇嚴重的傷病潮，多名核心成員缺陣：
巴特勒（Jimmy Butler III）：因膝蓋傷勢賽季報銷。
柯瑞（Stephen Curry）：因膝蓋傷勢缺陣。
庫明加（Jonathan Kuminga）：因膝蓋傷勢缺陣。
柯瑞（Seth Curry）：因背部傷勢缺陣。
穆迪（Moses Moody）：膝蓋傷勢每日觀察名單（有望出戰）。
相較之下，76人目前的陣容相對齊全，但明星前鋒喬治（Paul George）因違反藥檢規定仍處於禁賽期間。76人將以此戰全力衝擊5連勝，並鞏固其在東區前六名的季後賽席次。
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
09:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE獨行俠VS火箭
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA本季正式邁入第80個年頭
2025-26 NBA賽季正式邁入第80個年頭，本賽季不僅象徵著歷史里程碑，競爭態勢更顯激烈。例行賽自2025年10月21日開打，預計於2026年4月12日落幕。在去年底舉行的第三屆NBA Cup（季中錦標賽）中，紐約尼克隊展現強大韌性，最終擊敗聖安東尼奧馬刺隊捧起金盃。隨著賽季推進，2026年全明星賽將於2月15日在加州英格爾伍德的Intuit Dome體育館盛大登場，而最終的總決賽則定於6月3日點燃戰火。
本賽季也是眾多籃壇名將的告別時刻。台裔球星「林瘋狂」林書豪（Jeremy Lin）於2025年8月底正式宣布退役，結束其橫跨8支球隊、並曾奪下總冠軍的傳奇生涯。此外，聯盟現役最年長球員、傳奇控衛保羅（Chris Paul）也宣布本季將是他的最後一支舞，為21年的輝煌歷史畫下句點。教練席位同樣大搬風，執掌馬刺隊29個賽季的功勳教頭波波維奇（Gregg Popovich）選擇卸任，由強森（Mitch Johnson）接掌兵符；尼克隊則由布朗（Mike Brown）接任總教練，帶領球隊在季中賽奪冠。
史詩級交易重組版圖 KD前進休士頓
在球員交易方面，本賽季見證了NBA歷史上規模最大的多方交易。涉及7支球隊、共13名球員的重磅計畫中，休士頓火箭隊成功從鳳凰城太陽隊手中獲得超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），火箭隊則送出布魯克斯（Dillon Brooks）與格林（Jalen Green）等資產。此外，亞特蘭大老鷹隊也將明星後衛崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師隊，換回麥卡倫（CJ McCollum）與布魯爾（Corey Kispert）。這些關鍵交易直接改寫了東西區的強權格局，讓本季季後賽的競爭更具懸念。
📌NBA例行賽2月4日賽程🟡NBA例行賽直播哪裡看？
| MATCHUP
| TIME
| Denver
| @ Detroit
|8:00 AM
| Utah
| @ Indiana
|8:00 AM
| New York
| @ Washington
|8:00 AM
| Los Angeles
| @ Brooklyn
|8:30 AM
| Atlanta
| @ Miami
|8:30 AM
| Boston
| @ Dallas
|9:00 AM
| Chicago
| @ Milwaukee
|9:00 AM
| Orlando
| @ Oklahoma City
|9:00 AM
| Philadelphia
| @ Golden State
|11:00 AM
| Phoenix
| @ Portland
|12:00 PM
