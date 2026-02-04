2026年2月4日立春節氣（農曆正月初十六），根據星巴克官網，今開喝「買一送一」那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，foodomo外送咖啡優惠；星巴克表示，達摩開運系列將Bearista化身開運達摩小熊新品，打造成馬克杯、小熊吊飾、提袋、鑰匙圈等周邊商品，2月5日開賣。85度C表示，今週三黑糖珍珠日，「黑糖珍珠系列第二杯半價」本文一次整理。
星巴克：立春買一送一咖啡優惠！焦糖可可碎片星冰樂半價
根據星巴克官網，即日起至2月10日（二），foodomo每週三／四／五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
星巴克2026達摩開運新品！2/5開賣馬克杯、小熊吊飾
星巴克表示，春季2月5日全台門市和線上門市開賣達摩開運系列，以日本達摩文化為靈感，以能帶來好運與心願成就的護身符寓意，將Bearista化身為象徵福氣與財氣的開運達摩小熊，打造成全新在地新品。
推薦造型圓潤的「達摩馬克杯」600元，共有紅色喜氣「鴻運」、黃色招財「財氣」、黑色興旺「福氣」3款可選；還
首度推出「幸福達摩吸管蓋不鏽鋼TOGO冷水杯」1700元、及雙飲口設計的「祝福不鏽鋼把手TOGO冷水杯」1750元、充滿變色樂趣的「好運降臨冷變馬克杯」650元，共9款新品杯款。
熱愛吊飾的粉絲必收「金喜達摩MINI熊寶寶」600元、「吉利達摩小熊鑰匙圈」600元與「
安康達摩手機腕繩組」600元；生活實用系列的「祝福達摩小熊提袋」650元、「財運逹摩小熊隨行收納袋」550元及「 褔氣逹摩小熊針織背心提袋」380元，象徵把好運「袋」著走。
星巴克金星會員則可兌換限定款「元氣達摩小熊馬克杯」、「
達摩小熊吸管套組」、「 安康達摩小熊鑰匙圈」。
85度C：週三黑糖珍珠日「第二杯半價」優惠！
85度C表示，今週三黑糖珍珠日，開喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」優惠！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
85度C表示，今週三黑糖珍珠日，開喝「黑糖珍珠系列第二杯半價」優惠！包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶都有優惠，只限同大小、不限冰熱、不同品項可任搭（價低者折）；外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
