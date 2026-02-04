我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁生命下半場都在與病魔對抗。（圖／袁惟仁微博）

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁於本月2日在老家台東安然辭世，享年57歲，據悉，袁惟仁在離開人世前，曾經出現心臟短暫恢復跳動的情況，但家人不忍他繼續受苦，姊姊到袁惟仁耳邊輕聲承諾會照顧好母親，才讓他嚥下最後一口氣。據《ETtoday新聞雲》報導，2月2日清晨時分，醫院曾經通知家屬袁惟仁心跳停止，全家緊急趕到病床前，袁惟仁心跳一度恢復，醫院請家屬暫時返家，而袁惟仁姊姊再度返回病床邊，輕聲地跟弟弟說：「如果你要走，不要有牽絆，媽媽我會照顧。」這句承諾成為最後告別，不久後袁惟仁便在加護病房安然離世。追溯袁惟仁的病程，他從2018年在上海意外跌倒引發腦溢血，醫師檢查時發現腦部另有腫瘤，經多次手術與兩個月治療後，狀況趨於穩定，袁惟仁返回台東休養，但身體機能大不如前，後續多次跌倒導致陷入植物人的狀態，行動和生活高度依賴他人照料，與病魔對抗近8年。多年來，母親、姊姊與姊夫輪流照顧袁惟仁，日常生活包括定時餵水、餵食到拍背等細節，都需嚴謹且密集的照護安排，有訪客曾經描述，袁惟仁家中鬧鐘經常響起，原因為照護時間的提醒；2023年楊貴媚與紀寶前往袁家如探視時，也親眼目睹家屬無微不至的付出。到了今年初，袁惟仁健康狀況變得脆弱，並於1月5日住進加護病房，親友原本心存希望能有轉機，沒想到，這一次入院竟成為最後階段，去年底，袁惟仁曾經因為發燒、白血球升高與肺部發炎送急診，病情快速惡化，最終在親人陪伴下走完人生旅程。袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。