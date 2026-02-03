我是廣告 請繼續往下閱讀

前立委沈富雄在政論節目《少康戰情室》中，針對2026新北市長選戰佈局撂下重話，直言目前國民黨在新北的選戰關鍵不在黨部主委，而在市長侯友宜一人，若國民黨最終在初選無法盡快搞定，協調好李四川跟劉和然，屆時若仍無法守住新北版圖，這場敗仗的政治責任將全歸於侯友宜，他更撂下重話表示「唯侯友宜是問」。針對民進黨與民眾黨的動向，高嘉瑜在節目中觀察到，綠營蘇巧慧展現極高企圖心，行程跨區跑得比誰都快，反觀民眾黨黃國昌雖有空戰聲量，卻仍停留在直播，並未積極深入基層掃街。她認為黃國昌目前並無立委身分加持，若不趕緊補強組織戰，民調恐難以提升，甚至可能黃國昌最後未必會參選到底。至於國民黨的人選爭議，資深媒體人黃暐瀚則釐清了關於李四川的傳聞。他指出，雖然各界對李四川的專業形象期待很高，但新北市黨部主委並未直接點名誰是唯一人選，目前內部仍處於徵詢階段，相較於台中市的時程，新北市預計在農曆年前完成相關民調與程序，屆時李四川與劉和然誰出線，答案便會揭曉。