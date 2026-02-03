我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市南區金華派出所附近3日晚間發生隨機攻擊事件！一名男子持刀隨機攻擊斑馬線上的路人，多造成3人受傷送醫，其中42歲男性傷者，腹部有穿刺傷，大出血，3名傷者送醫時皆意識清楚，消防局獲報到場，陸續將人送醫，詳細案情仍待進一步釐清。台南市消防局今天晚間8時12分接獲報案，南區金華路二段的第六警分局金華派出所內有民眾受到刀傷，需要緊急救護；消防趕往將42歲、腹部有穿刺傷的男子，以及32歲、背部有穿刺傷的女子均送往成大，2人意識清醒，涉案的29歲陳姓男子，大拇指受傷，送郭綜合醫院。據了解，陳姓男子在斑馬線先劃傷男子的腹部、再劃傷女子的背部，受傷的男子逃往派出所求助，警方迅速壓制逮捕嫌犯，因陳也有受傷，先送醫治療。警方表示，犯案的陳姓男子是派出所附近的足體養身館員工，今晚持修腳皮的足療刀在派出所外的斑馬線，追上一男一女攻擊，男子驚嚇逃跑到派出所前方倒地，陳還追上對倒地男子猛刺；員警聽到求救聲，立即查看並將陳壓制在地，陳被捕後，一言不發，確認精神並無異常，至於傷人動機，警方目前正戒護調查中。