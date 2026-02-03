我是廣告 請繼續往下閱讀

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）1月25日上午成功赤手攀登台北101成功，壯舉透過影音串流平台Netflix進行全球直播，放送到全世界。美國知名主持人吉米金摩主持的《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）邀請了霍諾德談及獨攀台北101的過程和心得，霍諾德也透露了在攻頂前一段，為何自己一度放開雙手。霍諾德3日稍早在臉書預告，「我今晚將上吉米夜現場（Jimmy Kimmel Live!）！超興奮！」吉米金摩頻道稍早也放上了兩人的訪談對話內容。吉米金摩在影片開場時先戲稱，「很高興你還活著」，接著提到在看霍諾德爬101的直播，大概可分為兩種人，一種是內心煎熬地想「喔天啊我希望千萬不要出事」，但也有少數人心想「我真希望他掉下來」。霍諾德笑回，「我認為這種人相當少，我希望如此」；吉米金摩反問，Netflix是否有制定意外的計畫，例如過程中出事，畫面就會切成熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）之類的。霍諾德坦言，他其實也不知道Netflix計畫怎麼播出，也慶幸自己不知道。為何決定攀登台北101這座全球第11高摩天大樓？吉米金摩笑稱，「難道是為了之後繼續爬前10高的大樓嗎？」霍諾德先是開玩笑回「這是一齣有11季的節目」，隨後認真回應，在2004年時它曾是世界最高的建築物，而且也不是所有建築物都是和攀爬，經過勘察的結果，台北101是進行這項運動的完美地點。吉米金摩問到，「赤手獨攀台北101是不是對你來說蠻簡單的？」霍諾德坦言「不容易」，難度剛剛好，不是那種超級困難的程度，卻又有足夠的挑戰性以及刺激性，相當有趣。難度足以讓他進行現場直播，因為如果這麼做，須確保他可以在舒適的程度內完成這件事。吉米金摩也問及了一些幕後花絮，他好奇當霍諾德攀爬建築時，大樓是否有設置告示，例如「嘿！擦玻璃的，今天別開窗戶」；霍諾德表示，大樓的窗戶其實無法打開，吉米金摩追問，「你在爬的時候有看到辦公室內有什麼奇怪的東西嗎？」霍諾德笑回，許多熱情民眾從室內對他揮手、拍影片。霍諾德還透露一件練習時的趣事，他在練習攀爬101的過程時，看到角落辦公室有名男子露出不贊同表情看著他，甚至對他搖頭，直到他將安全繩索和吊帶拉到男子能看到的那一面，男子才露出勉為其難的「嗯好吧」的表情。「有沒有人曾試圖說服你不要做這件事？」，霍諾德表示其實不算有，也沒有人能說服他。吉米金摩播出一段霍諾德徒手攀爬101的片段，是霍諾德快要攻頂前，一度放開雙手、僅以腳支撐身體勾住建築的畫面，當時掀起引眾多觀眾驚呼。吉米金摩納悶，「你那時到底在想什麼啊？」霍諾德坦言，「想帥氣一點，只是想要輕鬆玩一下，那時我已接近大樓頂端，基本上已度過最困難的部分，想要享受片刻風景，就像你也想玩點輕鬆的」；吉米金摩露出瘋狂笑容，「我想不到有任何事情比這更無趣的了」，現場觀眾大笑。霍諾德認為，這其實比大家看起來的還要安全，能爬上世界最高大樓之一，就像小時候的夢想成真，覺得自己像是個孩子，能在這樣的建築上玩耍真的非常有趣。」吉米金摩又問，是否有人在他一邊爬101的時候，一邊給他看Netflix直播過程，霍諾德說，他沒有看到，自己也會認為這樣頗怪的、至於身旁的攝影師是否會比他危險，霍諾德提到，他們有綁安全繩，不過當天確實也有點風勢，吉米金摩最後調侃，他都對自己攝影團隊說，「你們比他們輕鬆多了」。