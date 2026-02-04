我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬如龍（右）的兒子黃人龍（左）驚傳倒在家中，送醫後猝逝，享年49歲。馬如龍女兒黃詠淇發文哀嘆：「老弟，看見爸爸了嗎？」令網友感傷。（圖／摘自黃詠淇 FB）

馬如龍在2019年6月病逝，近來他的49歲兒子黃人龍突倒地身亡，女兒黃詠淇悲痛證實弟弟的死訊，引來各界關注，不過當時馬如龍過世時，除了妻子沛小嵐陪伴左右之外，最常出現的就是小女兒黃聖雅，只是黃聖雅才30多歲，讓人好奇馬如龍究竟有幾名子女。事實上他曾有3段婚姻，小他17歲的沛小嵐是第3任妻子，加上和前妻生的，以及弟弟托孤的，還有後來沛小嵐自己生的，總共要照顧9名子女。現年70歲的沛小嵐是馬如龍的第3任妻子，當年兩人結婚時，馬如龍就已經有5個孩子，加上過世弟弟的2個小孩，以及後來沛小嵐自己又生了2個，一共要養育9名子女，即便當時她才26歲，卻從來沒有怨言。沛小嵐曾說當初在電台聽廣播，只是聽到馬如龍聲音就愛上他，後來參加節目見面會，馬如龍對沛小嵐一見鍾情，兩人約會了一段時間，馬如龍確突然搞失蹤，沛小嵐決然要進入演藝圈「找人」。沛小嵐說家裡的掌權者是她，馬如龍也都跟孩子們說，要聽媽媽的，對所有孩子都視如己出，沒有後母的架子。不過馬如龍病危時，曾傳出家族子女不合，黃詠淇是馬如龍和前妻所生的女兒，當時她獨自北上探視父親，沛小嵐則在晚間才出現，沛小嵐也曾說，當時能進加護病房的只有她。馬如龍過世後，沛小嵐也淡出螢光幕，上一次的戲劇作品是客串Netflix影集《此時此刻》。