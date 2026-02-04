我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪還懷著女兒時發現袁惟仁（如圖）出軌。（圖／翻攝自節目畫面）

▲兒子一句「媽咪妳要開心」，這句話如當頭棒喝，喚醒陸元琪。（圖／翻攝自東風衛視YouTube）

▲袁惟仁小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心制表）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，他生前與前妻陸元琪的13年婚姻充滿波折，從甜蜜到爆發外遇風暴，陸元琪甚至接到小三打電話嗆聲：「他比較愛我，妳快離開吧！」雖然她心有不甘，但為了子女，陸元琪忍辱繼續維持婚姻，直到兒子一句「媽咪妳要開心」，才讓她決定和袁惟仁分開。袁惟仁與陸元琪2002年結婚，次年生下兒子，2005年起他頻繁外出工作，女方獨自照料家庭，久久才見到袁惟仁一次，怎料，陸元琪還懷著女兒時發現丈夫出軌，小三更打電話嗆聲：「他比較愛我，妳快離開吧！」陸元琪不甘示弱回擊：「你要就給妳吧！」悲憤之下，陸元琪帶子女離家出走，一度茫然不知所措，最終為孩子忍辱負重，維持夫妻關係長達10年，直到2015年國中兒子見她落淚，溫柔說：「媽咪妳要開心！」這句話如當頭棒喝，喚醒她決心和袁惟仁分開。2016年底，陸元琪和袁惟仁離婚，陸元琪獨力撫養兒女，並感性跟外界分享撐起家庭的心路歷程，感動許多父母；袁惟仁過世後，她透過經紀人表示念舊情分，將從旁協助後事，請求給予自己和孩子一點空間，感謝外界體諒。袁惟仁 享年57歲1968年6月24日～2026年2月2日家庭：配偶陸元琪（2002年—2016年）、1子1女代表作品：《執迷不悔》、《征服》、《夢醒了》、《夢一場》、《離開我》、《旋木》得獎經歷：曾以凡人二重唱，獲得第5、6屆金曲獎最佳演唱組獎。演藝歷程：曾任S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的專輯製作人。出任《超級星光大道》、《我要當歌手3》等選秀節目的評審。