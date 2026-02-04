我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Melody到雞舍撿雞蛋，沿路誇獎包偉銘很棒，自己就不用親手做。（圖／翻攝自YouTube 嗨!營業中 Hi,Come in）

Melody近來登上綜藝節目《嗨！營業中》擔任小幫手，但一下車她就說自己對風過敏，不能曬太陽，一行人到農場體驗，不管問她什麼，她都說「我不會」，Melody笑稱這是她的人生哲學，給男生朋友表現的機會。Melody現身《嗨！營業中》，出場就拿著一把陽傘，還戴著墨鏡，在田野間被強風吹得寸步難行，她也一直碎念，「這個風真的太大，我以為今天不會有太陽，Oh my god。」主人班底在保母車上看到獨自一人碎碎念的Melody，馬上跳下車拯救她，姚元浩立刻接過她的洋傘，馬上幫她說話，「她不能曬太陽！」沒想到Melody接著說，「我對風有過敏，我對蟲過敏，我對很多東西過敏，我今天早上已經吃了一個過敏藥了。」接著馬上衝上車，深怕自己過敏發作，姚元浩驚訝，「沒想到！」後來眾人換上雨鞋來到雞舍，Melody馬上發出「ㄜ」的聲音，原來他們要撿雞蛋，Melody什麼都裝不會，她也趁機分享人生哲學，「當任何一個男性朋友問你會不會，你都說我不會，給他們表現的機會。」不過其實Melody還是有親自進入雞舍撿雞蛋，後來也沒撐傘，把墨鏡拿下來，非常融入節目。