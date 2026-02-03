我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國隊這次集訓名單包括趙睿、曾凡博等人。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲中國男籃預計於2月23日啟程前往日本沖繩進行最後適應性訓練。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

姓名 英文名 綽號 生日 身高(cm) 位置 聯盟 球隊 陳盈駿 CHEN, YING-CHUN Ray 1993/06/09 182 PG CBA 北京首鋼 高錦瑋 GAO, JIN-WEI Miles 2000/10/23 172 PG TPBL 桃園台啤永豐雲豹 游艾喆 YU, AI-CHE Ac 2002/02/14 180 PG B.LEAGUE 滋賀湖泊 丁聖儒 TING, SHENG-RU Ting 1998/08/22 174 PG TPBL 臺北台新戰神 林庭謙 LIN, TING-CHIEN Benson 1999/10/31 192 Guard CBA 天津榮鋼先行者 阿巴西 GADIAGA MOHAMMAD AL BACHIR Bachir 1998/04/27 189 Guard TPBL 新北中信特攻 李家慷 LI, CHIA-KANG Jacky 1998/10/16 186 Guard P. LEAGUE + 桃園璞園領航猿 盧峻翔 LU, CHUN-HSIANG Justin 1997/07/15 188 Guard P. LEAGUE + 桃園璞園領航猿 曾祥鈞 TSENG, HSIANG-CHUN Jack 1998/08/08 206 Big TPBL 台北富邦勇士 高柏鎧 GIIBECK, BRANDON SCOTT Brandon 1996/12/09 211 Big P. LEAGUE + 福爾摩沙夢想家 陳冠全 CHEN, KUAN-CHUAN PON 1993/12/30 196 Big TPBL 臺北台新戰神 阿提諾 WILLIAM JOSEPH ARTINO Artino 1992/06/27 211 Big P. LEAGUE + 桃園璞園領航猿 劉錚 LIU, CHENG Gavin 1990/11/24 194 Forward CBA 上海大鯊魚 馬建豪 MA, CHIEN-HAO Riven 2001/04/29 196 Forward TPBL 福爾摩沙夢想家 周桂羽 CHOU, KUEI-YU Josh 1998/07/19 192 Forward P. LEAGUE + 台北富邦勇士 雷蒙恩 MANU, SAMUEL OFA Samuel 2000/09/24 197 Forward TPBL 臺北台新戰神

▲中華隊球員名單。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

為了備戰國際籃聯2027籃球世界盃男籃資格賽第二窗口期的重要賽事，中國籃球協會今（3）日正式公佈國家男籃集訓名單。這支由名帥郭士強領軍的隊伍，將於3月1日對陣中華隊。名單中不僅囊括趙睿、趙繼偉等頂級後衛，更有目前效力於西班牙聯賽的余嘉豪等旅外戰力，展現出強烈奪勝企圖心，對中華隊而言無疑是巨大的威脅。其中，集訓球員包括：趙睿、曾凡博（北京首鋼），廖三寧（北京北控），趙繼偉（遼寧本鋼），張鎮麟、李弘權（上海久事），蔣浩然、龐崢麟（江蘇肯帝亞），胡金秋、朱俊龍（浙江廣廈），程帥澎（浙江稠州），高詩岩（山東高速），徐傑、胡明軒、焦泊喬（廣東宏遠），徐昕（廣州龍獅），齊麟（新疆廣匯），趙嘉義（青島國信），賀希寧、王浩然（深圳新世紀），余嘉豪（西乙坎塔布里亞）。主教練郭士強表示，本次選人標準立足於2027年世界杯及2028年奧運會的長期目標，在考量競技狀態、年齡結構及對手情況後，最終確定了這份兼具經驗與年輕活力的名單。針對即將到來的窗口期，郭士強指出，球員剛結束密集的CBA賽程就必須投入國家隊，如何磨合戰術並將體能調整至巔峰是首要任務。「我們將分別面對日本隊與中國台北隊（中華隊）。國家隊的大門始終向優秀球員敞開，名單中的新面孔能提供教練組更豐富的技戰術選擇，我們希望在隊內形成良好的競爭氛圍。」至於旅外球員如余嘉豪的歸隊時間，將視海外聯賽的進展而定。從名單分析，中國隊本次集訓名單身高優勢明顯，尤其是胡金秋與余嘉豪的內線組合將對中華隊禁區造成極大壓力。此外，趙睿與趙繼偉的後場壓迫力，也將考驗中華隊後衛群的護球與組織能力。中國男籃預計於2月23日啟程前往日本沖繩進行最後適應性訓練。具體賽程如下：📍2026年2月26日：中國男籃vs日本男籃📍2026年3月1日：中國男籃vs中華隊