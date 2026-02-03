為了備戰國際籃聯2027籃球世界盃男籃資格賽第二窗口期的重要賽事，中國籃球協會今（3）日正式公佈國家男籃集訓名單。這支由名帥郭士強領軍的隊伍，將於3月1日對陣中華隊。名單中不僅囊括趙睿、趙繼偉等頂級後衛，更有目前效力於西班牙聯賽的余嘉豪等旅外戰力，展現出強烈奪勝企圖心，對中華隊而言無疑是巨大的威脅。
趙睿領軍 中國男籃21人集訓名單出爐
其中，集訓球員包括：趙睿、曾凡博（北京首鋼），廖三寧（北京北控），趙繼偉（遼寧本鋼），張鎮麟、李弘權（上海久事），蔣浩然、龐崢麟（江蘇肯帝亞），胡金秋、朱俊龍（浙江廣廈），程帥澎（浙江稠州），高詩岩（山東高速），徐傑、胡明軒、焦泊喬（廣東宏遠），徐昕（廣州龍獅），齊麟（新疆廣匯），趙嘉義（青島國信），賀希寧、王浩然（深圳新世紀），余嘉豪（西乙坎塔布里亞）。
主教練郭士強表示，本次選人標準立足於2027年世界杯及2028年奧運會的長期目標，在考量競技狀態、年齡結構及對手情況後，最終確定了這份兼具經驗與年輕活力的名單。
郭士強談備戰重點：全力應對日本、中華隊
針對即將到來的窗口期，郭士強指出，球員剛結束密集的CBA賽程就必須投入國家隊，如何磨合戰術並將體能調整至巔峰是首要任務。「我們將分別面對日本隊與中國台北隊（中華隊）。國家隊的大門始終向優秀球員敞開，名單中的新面孔能提供教練組更豐富的技戰術選擇，我們希望在隊內形成良好的競爭氛圍。」
至於旅外球員如余嘉豪的歸隊時間，將視海外聯賽的進展而定。
中華隊需防範禁區高度與後場施壓
從名單分析，中國隊本次集訓名單身高優勢明顯，尤其是胡金秋與余嘉豪的內線組合將對中華隊禁區造成極大壓力。此外，趙睿與趙繼偉的後場壓迫力，也將考驗中華隊後衛群的護球與組織能力。
2月26日對日本 3月1日對中華隊
中國男籃預計於2月23日啟程前往日本沖繩進行最後適應性訓練。具體賽程如下：
📍2026年2月26日：中國男籃vs日本男籃
📍2026年3月1日：中國男籃vs中華隊
⭐️中華隊16人名單一次看
|姓名
|英文名
|綽號
|生日
|身高(cm)
|位置
|聯盟
|球隊
|陳盈駿
|CHEN, YING-CHUN
|Ray
|1993/06/09
|182
|PG
|CBA
|北京首鋼
|高錦瑋
|GAO, JIN-WEI
|Miles
|2000/10/23
|172
|PG
|TPBL
|桃園台啤永豐雲豹
|游艾喆
|YU, AI-CHE
|Ac
|2002/02/14
|180
|PG
|B.LEAGUE
|滋賀湖泊
|丁聖儒
|TING, SHENG-RU
|Ting
|1998/08/22
|174
|PG
|TPBL
|臺北台新戰神
|林庭謙
|LIN, TING-CHIEN
|Benson
|1999/10/31
|192
|Guard
|CBA
|天津榮鋼先行者
|阿巴西
|GADIAGA MOHAMMAD AL BACHIR
|Bachir
|1998/04/27
|189
|Guard
|TPBL
|新北中信特攻
|李家慷
|LI, CHIA-KANG
|Jacky
|1998/10/16
|186
|Guard
|P. LEAGUE +
|桃園璞園領航猿
|盧峻翔
|LU, CHUN-HSIANG
|Justin
|1997/07/15
|188
|Guard
|P. LEAGUE +
|桃園璞園領航猿
|曾祥鈞
|TSENG, HSIANG-CHUN
|Jack
|1998/08/08
|206
|Big
|TPBL
|台北富邦勇士
|高柏鎧
|GIIBECK, BRANDON SCOTT
|Brandon
|1996/12/09
|211
|Big
|P. LEAGUE +
|福爾摩沙夢想家
|陳冠全
|CHEN, KUAN-CHUAN
|PON
|1993/12/30
|196
|Big
|TPBL
|臺北台新戰神
|阿提諾
|WILLIAM JOSEPH ARTINO
|Artino
|1992/06/27
|211
|Big
|P. LEAGUE +
|桃園璞園領航猿
|劉錚
|LIU, CHENG
|Gavin
|1990/11/24
|194
|Forward
|CBA
|上海大鯊魚
|馬建豪
|MA, CHIEN-HAO
|Riven
|2001/04/29
|196
|Forward
|TPBL
|福爾摩沙夢想家
|周桂羽
|CHOU, KUEI-YU
|Josh
|1998/07/19
|192
|Forward
|P. LEAGUE +
|台北富邦勇士
|雷蒙恩
|MANU, SAMUEL OFA
|Samuel
|2000/09/24
|197
|Forward
|TPBL
|臺北台新戰神