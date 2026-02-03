我是廣告 請繼續往下閱讀

中配李貞秀今（3）日宣誓就職民眾黨不分區立委，還秀出相關文件，表示有回出生地申請放棄國籍，但不被受理。對此，內政部發新聞稿回擊。根據李貞秀目前的說法，證明她仍具有中國國籍，依據《國籍法》第20條規定，擔任我國民選公職人員必須具備單一國籍，確保對國家的單一忠誠義務。李貞秀應於2月3日就職前，提出已辦理放棄外國國籍的書面證明；若主張辦理過程中遭到拒絕，也必須提出相關佐證，證明到職前確實已著手辦理相關程序，而非空口無憑。內政部指出，為了確保公職人員符合法條規範，已於今年1月30日正式函請李貞秀依法辦理放棄國籍事宜。考量程序需求，內政部還在2月2日下午，專程將「退出中華人民共和國國籍申請表」送至李貞秀的國會辦公室，要求確實履行法律義務。內政部重申，法律禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，這項規定對所有立法委員一視同仁，不存在任何模糊空間或特例，當事人應對外釐清國籍現狀，維護國會尊嚴。由於李貞秀先前對外說明，已向中國辦理放棄國籍手續，為求審慎，內政部已再次函請立法院秘書長，協助提供李貞秀辦理放棄國籍的相關佐證資料，以利後續核對。內政部呼籲，擔任民選公職是承擔國家重任，必須嚴格遵守《國籍法》中有關放棄他國國籍之規定，若無法於法定期限內，完成放棄手續並提出證明，將依法對公職身分進行相應處置。