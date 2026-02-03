我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數周二（3日）早盤漲跌互見，記憶體族群開高走低呈現震盪，在美國總統川普宣布進行關鍵礦產儲備「金庫計畫」（Project Vault）帶動下，稀土概念股股價飆升。美股四大指數3日早盤，截止至台灣時間晚間11時25分，道瓊工業指數上漲107點或0.22%、那斯達克指數下跌236點，跌幅1%、標普500指數小跌33點或0.48%、費城半導體指數重挫165點或2.03%。個股部分，記憶體族群呈現開高走低震盪格局，SanDisk下挫2%、美光股價摔逾4%、威騰電子仍上漲4%、希捷科技平盤震盪。其餘科技股部分，台積電ADR開高走低下跌1.3%、輝達重挫3%，股價再度回到180美元、甲骨文再崩3%，股價已跌破160美元關卡，微軟也持續下挫超過2%；AI軍工帕蘭泰爾受惠於財報，股價大漲5%。另一方面，稀土股USA Rare Earth、Critical Metals大漲10%以上。根據CNBC報導，輝達和微軟股價今日早盤均下跌2%，這兩家人工智慧領頭羊，今年以來的跌幅都在擴大。軟體股在2026年繼續低迷，ServiceNow和Salesforce等股票週二分別下跌7%和5%。Solus另類資產管理公司分析師格林豪斯(Dan Greenhaus)週一在CNBC的Closing Bell節目中表示，推動風險資產上漲的因素，美國聯準會顯然沒有收緊利率，今年可能還會小幅降息，強勁的經濟和盈利前景，以及關稅問題沒有惡化，利多因素依然存在。人工智慧的發展趨勢仍在驅動市場。彭博報導，川普宣布將啟動總額120億美元（約台幣3830億元）的關鍵礦產儲備計畫「金庫計畫」（Project Vault），希望幫助製造業，降低對中國主導之稀土供應鏈的依賴程度。參與金庫計畫合資的美國進出口銀行（EXIM）表示，將在美國各地的設施中儲存戰略關鍵礦物，降低對外國控制供應鏈的依賴。