中央氣象署表示，今天至周五白天（2月4日至2月6日）天氣穩定，僅東半部有零星短暫雨，周五晚間、周六鋒面通過，中部以北、宜蘭雨勢再起；周六至下周一（2月7日至2月9日）強烈大陸冷氣團南下，西半部、宜蘭低溫僅9至11度，高山有降雪機率，是否達寒流等級仍待觀察。
今天天氣：全台多雲到晴 注意日夜溫差
2月4日今天天氣，氣象署指出，台灣環境為偏東風，水氣較少，各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有局部短暫雨；中部以北及東北部低溫13至15度，南部及花東16至17度，北部及東半部高溫22至25度，中南部高溫可達26至28度，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、馬祖、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：持續回暖 中南部高溫飆30度
2月5日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部、恆春半島有零星局部短暫雨，東北部也有零星短暫雨；西半部、宜蘭低溫14至18度、花東17至20度；高溫在北部、東半部23至27度，中南部26至30度。
一周天氣：強烈大陸冷氣團挑戰寒流 周末最冷9度
氣象署提醒，下波冷氣團最冷的時段落在「周六晚上至周日清晨」以及「周日晚上至下周一清晨」，預估中部以北只有12至14度，空曠地區受輻射冷卻影響，可能會出現10度以下氣溫，南部、花東低溫則是14至16度；周五至周日，北部白天只有13至15度，中部16至18度，南部22度。
周五晚上冷氣團、鋒面抵達後，台灣環境「先濕後乾」，特別是周五晚上至周六整天，北部、東半部降雨時間長，不定時會有雨勢，中南部雲量也會增加，周日降雨才會趨緩，轉為乾冷的型態。下周一白天冷氣團減弱，各地才會再回溫，天氣更加穩定。
資料來源：中央氣象署、環境部
