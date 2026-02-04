立春開運爽吃買一送一炸雞優惠！本文整理肯德基蛋撻、雞塊都買一送一，頂呱呱地瓜薯條買一送一、6塊炸雞桶249元，三商炸雞買6送6、德州美墨炸雞5大速食一次看，拿坡里8塊烤雞桶下殺199元。
肯德基：蛋撻、雞塊買一送一！6炸雞＋6蛋撻399元
肯德基表示，今2月4日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時2月4日至2月6日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「上校雞塊買一送一」49元！4塊雞塊25元有找。
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、下殺55折。
◾️「花生熔岩咔啦雞腿堡」第二件3折！2顆165元、平均一顆82.5元。
即日起，使用手機點肯德基個人餐，享蛋撻加1元多一顆，包括外帶、外送、內用或車道點餐都適用。即日起至2月12日，PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）。
頂呱呱：66大順炸雞桶249元！地瓜薯條買一送一
頂呱呱表示，新春好雞運，即日起至2月11日，頂呱呱全台門市（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外），開吃「66大順炸雞桶」特價249元（原價375元），原味雞腿3隻＋原味炸雞3塊，總共6塊炸雞、平均一塊41.5元；而且原味炸雞每塊可加4元升級辣味。
購買頂呱呱「66大順炸雞桶」還可加購「地瓜薯條買一送一」特價65元（每人每桶限加購乙組）；另有「辣味雞翅2入」特價99元（可單點、不限組數）。
拿坡里：8塊烤雞199元！蛋塔買一送一壽星優惠
拿坡里披薩・炸雞表示，即日起至2月8日，內用或外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元）；今2月4日最後一天，全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。
2月壽星生日優惠，今2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
德州美墨炸雞：馬年四大炸雞優惠360元！
德州美墨炸雞表示，馬年開運有如上上籤，開吃四大炸雞優惠：
◾️「萬馬奔騰炸雞桶」360元：6塊美式炸雞
◾️「ㄧ馬當先辣味腿排桶」360元：6塊美式辣味腿排
◾️「馬年高蛋白去骨雞胸桶」360元：6塊去骨雞胸肉
◾️「天馬行空兒童來一桶」360元：10條香酥雞柳條
三商炸雞：炸雞買6送6！滿額送「煉乳銀絲卷」
三商炸雞表示，即日起至2月23日，全台門市外帶馬年新春「66大順」速食優惠：
◾️買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元）平均一塊炸雞30.5元
◾️買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元）平均一隻雞翅9.9元
◾️「玉米筍」特價39元（原價79元）
◾️「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
◾️新春加碼：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
資料來源：肯德基、頂呱呱、三商炸雞、拿坡里、德州美墨炸雞
我是廣告 請繼續往下閱讀
肯德基表示，今2月4日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券（限時2月4日至2月6日使用！數量有限），搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「上校雞塊買一送一」49元！4塊雞塊25元有找。
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、下殺55折。
◾️「花生熔岩咔啦雞腿堡」第二件3折！2顆165元、平均一顆82.5元。
即日起，使用手機點肯德基個人餐，享蛋撻加1元多一顆，包括外帶、外送、內用或車道點餐都適用。即日起至2月12日，PK雙饗卡APP會員享「單顆蛋撻買一送一」！6入禮盒限時優惠199元（不限兌換次數）。
頂呱呱表示，新春好雞運，即日起至2月11日，頂呱呱全台門市（桃園機場／松山機場／南港LaLaport門市除外），開吃「66大順炸雞桶」特價249元（原價375元），原味雞腿3隻＋原味炸雞3塊，總共6塊炸雞、平均一塊41.5元；而且原味炸雞每塊可加4元升級辣味。
購買頂呱呱「66大順炸雞桶」還可加購「地瓜薯條買一送一」特價65元（每人每桶限加購乙組）；另有「辣味雞翅2入」特價99元（可單點、不限組數）。
拿坡里：8塊烤雞199元！蛋塔買一送一壽星優惠
拿坡里披薩・炸雞表示，即日起至2月8日，內用或外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元）；今2月4日最後一天，全台門市開吃「小披薩＋6塊炸雞＋經典原味蛋塔一盒6入」特價568元（原價950元）。
2月壽星生日優惠，今2月4日之間生日的壽星，到拿坡里全台門市單筆外帶消費滿300元，可享「經典原味蛋塔買一送一」優惠（每人限購一組）。
德州美墨炸雞表示，馬年開運有如上上籤，開吃四大炸雞優惠：
◾️「萬馬奔騰炸雞桶」360元：6塊美式炸雞
◾️「ㄧ馬當先辣味腿排桶」360元：6塊美式辣味腿排
◾️「馬年高蛋白去骨雞胸桶」360元：6塊去骨雞胸肉
◾️「天馬行空兒童來一桶」360元：10條香酥雞柳條
三商炸雞：炸雞買6送6！滿額送「煉乳銀絲卷」
三商炸雞表示，即日起至2月23日，全台門市外帶馬年新春「66大順」速食優惠：
◾️買6塊義式炸雞「免費送6塊義式炸雞」特價366元（原價780元）平均一塊炸雞30.5元
◾️買「10隻檸檬脆皮二節翅」特價99元（原價200元）平均一隻雞翅9.9元
◾️「玉米筍」特價39元（原價79元）
◾️「煉乳銀絲卷」特價49元（原價89元）
◾️新春加碼：活動期間，結帳金額滿499元，即贈「煉乳銀絲卷」一份。
資料來源：肯德基、頂呱呱、三商炸雞、拿坡里、德州美墨炸雞