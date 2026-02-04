我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬如龍（左）、沛小嵐（右）相愛38年之久，成為娛樂圈中一段令人動容的愛情佳話。（圖／資料照）

馬如龍7年前癌逝！沛小嵐無悔：來世當夫妻

▲馬如龍（右）的兒子黃人龍（左）倒在家中猝逝，享年49歲。馬如龍女兒黃詠淇發文哀嘆：「老弟，看見爸爸了嗎？」令網友感傷。（圖／摘自黃詠淇臉書）

沛小嵐、馬如龍愛了38年！鶼鰈情深惹淚

已故藝人馬如龍於2019年6月9日癌逝，享壽80歲，昨（3）日其49歲兒子黃人龍倒地身亡，震驚各界。馬如龍一家及在世老婆沛小嵐近況引發關注。回首當年沛小嵐僅26歲，不顧眾人反對，毅然決然嫁給馬如龍，2人愛情之路走了38年，直至男方對抗病魔期間，沛小嵐也一直守在旁邊，「我沒有後悔，如果有，我們就不會走到現在，約定要再當七世夫妻」，鶼鰈情深的情感，成為娛樂圈中一段令人動容的愛情佳話。時光倒回馬如龍、沛小嵐初識之際，當年僅26歲的沛小嵐，愛上了比自己年長15歲、且已有過2段婚姻的馬如龍，當時男方膝下已有5名與前妻所生的子女，這讓沛小嵐母親極力反對，然而，性格剛毅的沛小嵐早已認定對方，她不僅堅持要嫁，更對馬如龍深情喊話：「我已經沒有娘家可以依靠了，所以你絕對不能欺負我」，毅然決然選擇愛情。婚後，除了馬如龍原有的5個孩子，沛小嵐也生了2名子女，加上後來接手照顧男方已故弟弟2個遺孤，一肩扛起照顧9個小孩的重責大任，儘管外界紛擾，沛小嵐專注對所有孩子視如己出，從不偏心，她坦言曾經徬徨，但靠著對馬如龍的愛而堅持下去，「因為我就是喜歡他，所以這些事情都要包容，不要一直想不好做，要想怎麼樣把它做好。」即使後來兒女陸續長大離巢，馬如龍和沛小嵐也不覺得寂寞，2015年，男方為了彌補當年沒給女方盛大婚禮的遺憾，特地安排韓國二度蜜月之旅，並補拍婚紗照，馬如龍當時說道：「很對不起，35年前沒讓妳穿這麼漂亮」，2人也到首爾的情人塔上許下誓言「來世再當夫妻」，沛小嵐希望下輩子不要再當馬如龍的第3任老婆，「要第一個嫁他。」這段長達38年的感情，並沒有因為生離死別而劃下句點，沛小嵐過去受訪時曾堅定表示，從未後悔過當初選擇，如果後悔，這段婚姻就不會走得如此長遠，「我們約定要當七世夫妻」，馬如龍也說：「我媽常講的，她是一個小菩薩過來救我的，如果沒有她，我可能會很悲哀地活著。」2人攜手走過風風雨雨，鶼鰈情深，至今深深烙印在世人心中。