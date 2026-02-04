我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提到東南亞旅遊霸主，泰國長年穩坐王位。（圖／取自Pixabay））

提到東南亞旅遊霸主，泰國長年穩坐王位，但這格局正悄悄出現變化。根據旅宿產業高層觀察，越南近年在機場與飯店等基礎建設上快速衝刺，旅遊硬體實力已明顯追上，甚至在部分指標超越泰國，成為區域內最具威脅性的競爭者。綜合外國媒體報導，泰國飯店與不動產顧問公司 C9 Hotelworks 執行長比爾・巴奈特（Bill Barnett）指出，越南過去十年累積強勁動能，成功吸引愈來愈多國際旅客，特別是來自中國與日本的觀光客。2025 年越南外國旅客人次達 2,120 萬，創下歷史新高，年增率達 20.4%。相較之下，泰國同年接待外國旅客 3,290 萬人次，卻年減 7.2%，是十年來首次在非疫情期間出現下滑。根據《彭博社》報導指出，旅遊市場的消長，反映的不只是行銷吸引力，更與整體接待能量密切相關。在住宿供給方面，越南已建立明顯優勢。根據官方數據顯示，越南目前約有3.8萬家登記旅宿、共78萬間客房，不僅超越泰國估計的70.4萬間，且仍有大量新飯店正在興建中，供給成長動能持續。價格競爭力同樣是越南的一大武器。巴奈特分析，越南平均房價比泰國低約20%，加上人力與餐飲成本較低、廉價航空網絡不斷擴張，整體旅遊花費更具吸引力。在主要城市，越南飯店平均房價約 116 美元，低於曼谷的129美元；度假型飯店均價約 118 美元，也明顯低於普吉島等泰國熱門度假地的173美元。儘管泰國在旅遊發展上擁有數十年的經驗優勢，巴奈特認為，真正決勝的關鍵在於基礎建設速度。胡志明市新山一國際機場去年啟用T3航廈，每年可再容納2,000萬名旅客；距離市區40公里的隆城國際機場也預計於2026年中啟用。