我是廣告 請繼續往下閱讀

原本以為槓龜了，結果拿去給櫃檯店員刷的時候，跳出來中1萬5000元欸！

▲網友分享一款名為「鈔票一把抓」、售價300元的刮刮樂，自己原本以為沒中獎，後來發現其實是中了1萬5000元。（圖/我愛刮刮卡刮刮樂作公益臉書）

刮刮樂中0元「獎金突然暴衝回本50倍」！隱藏規則丟掉虧大了

但是隱藏規則是如果你沒對中號碼，但是下面刮出「一疊鈔票」的話，那個所有獎金池都可以拿下。

▲300元「鈔票一把抓」刮刮樂遊玩規則除了有對號碼之外，還有如果刮出「一疊鈔票」，就能得到獎池內所有獎金，會有300元鈔票、1000元鈔票兩種，都是15倍。（圖/Threads）

一種是4500元「一疊鈔票300元的圖案」、一種就是網友的1萬5000元「一疊鈔票1000元的圖案」

馬年刮刮樂同類型的都要注意看！不漏獎金下載APP、給櫃檯刷都必備

200元的「金好鑽」

200元的「百萬年終獎金」

300元的「海底大尋寶」

▲300元的海底大尋寶類似賓果的玩法，民眾很容易對號碼少對，導致以為自己沒中獎，一定都要再給店員刷過QRCode確認過！（圖/台彩官網）