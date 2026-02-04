過年將至，台彩刮刮樂熱銷時刻又來臨，不過由於平常許多人都沒有在玩刮刮樂，對於遊戲規則相當不熟悉也是非常正常。近日有網友分享，自己去玩刮刮樂時，原本以為自己槓龜沒中獎，沒想到拿給店員刷之後，卻發現中獎15000元，讓成本300元的刮刮樂瞬間回本50倍，貼文引爆討論，才發現刮刮樂有些款式獨有規則真的要特別留意。
有網友在臉書社團「我愛刮刮樂，刮刮卡作公益」貼文指出「買了這款叫做鈔票一把抓的刮刮樂，原本以為槓龜了，結果拿去給櫃檯店員刷的時候，跳出來中1萬5000元欸！店員說這款有隱藏規則，沒有對中號碼但是有鈔票的話，得到全部號碼的獎金.......意外中了不錯的獎項，差點放在桌上丟掉」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！這種刮刮樂真的要小心看欸，差點錯過大獎」、「所以我都會再拿去給櫃檯刷就是這樣，有時候自己真的會漏看！」、「這張我知道，去年也有發行，我也中過4500的」、「所以有些彩券行會在關店前再把客人廢棄的拿去刷，真的會有遺漏的」、「台彩APP下載起來，刮完自己一定要再刷過一次」。
刮刮樂中0元「獎金突然暴衝回本50倍」！隱藏規則丟掉虧大了
然而該網友購買的刮刮樂名稱為「鈔票一把抓」，是一張售價300元的刮刮樂，基礎的玩法非常簡單，就是「您的號碼」對中「幸運號碼」，就能得到該號碼的獎金，但是隱藏規則是如果你沒對中號碼，但是下面刮出「一疊鈔票」的話，那個所有獎金池都可以拿下。
而該款一疊鈔票的獎項只有2種，一種是4500元「一疊鈔票300元的圖案」、一種就是網友的1萬5000元「一疊鈔票1000元的圖案」。《NOWNEWS》記者去年就有朋友刮這張刮刮樂之後以為沒中獎，結果後來才發現幸運號碼的欄位當中有一疊鈔票，也跟該網友一樣差點錯過中獎刮刮樂！
馬年刮刮樂同類型的都要注意看！不漏獎金下載APP、給櫃檯刷都必備
記者實際查詢今年台彩過年販售的刮刮樂中，有幾張也是跟「鈔票一把抓」有類似規則的還包括200元的「金好鑽」，也是刮中鑽石得到全區獎金；200元的「百萬年終獎金」則在第一欄位刮出鈔票就是中獎500元；另外像是300元的「海底大尋寶」因為類似賓果要一個一個號碼對，很可能沒有完整對到號碼，以為自己沒中獎，都要看清楚一些！
至於要怎麼樣才不會漏掉中獎，推薦民眾可以下載「台彩APP」，裡面有內建一個掃描QRCode的功能，只要每張刮刮樂把QRCode刮開之後，一掃就知道自己這張刮刮樂中多少錢；另外就是不管刮多少張、自己肉眼看有沒有中獎，一律都要拿給彩券行重新確認過，如此一來才不會中獎不自知，跟財神爺擦肩而過啦！
資料來源：台彩官網
《NOWnews》溫馨提醒，刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收，購買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活囉！
