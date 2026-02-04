2月4日立春節氣（農曆正月初十六）最新手搖飲料優惠來了！CoCo都可表示，今（4）日周三好友日，大杯莓好雙果茶買一送一；全台門市天天開喝2杯99元常態優惠，冬韻擂焙珍奶、日焙珍珠奶茶、小湯圓奶茶平均一杯50元有找，本文幫大家整理2月CoCo都可最新手搖飲料一次掌握。
CoCo都可：立春買一送一！2杯99元手搖飲料優惠天天喝
今是立春要開運，手搖飲料優惠霸主CoCo都可2月優惠一次整理：
◾️莓好雙果茶買一送一！2月4日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享莓好雙果茶L第二杯0元！相當於買一送一，2杯只要70元、平均一杯35元粉嫩開喝。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，2月4日00:00開始領券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
全台門市「2杯99元」天天喝珍奶！2月常態優惠菜單，開喝28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，全區任選「2杯99元」自由搭配。推薦咀嚼控天天爽喝珍奶、一杯50元有找好划算。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
烏弄：甘蔗新品開喝！享「免費加料」優惠
烏弄表示，甘蔗新品開喝，名間鄉冬片仔 × 甘蔗原汁「蔗是冬片」南區70元，中北區／澎湖75元、抱抱冬瓜露 × 甘蔗原汁「甘蔗冬露」南區75元、中北區／澎湖80元，碧螺春綠 × 檸檬汁 × 甘蔗原汁「蔗是檸檬」南區80元、中北區／澎湖85元。
即日起至2月13日，購買上述新品指定飲品，享「免費加料」優惠！加料選項：珍珠、椰果、寒天、珍椰、杏仁凍。提醒大家，指定飲品免費加料至多選一項；「蔗是檸檬綠」因果酸可能造成杏仁凍分解，恕不開放加點杏仁凍；本活動僅限門市現場、電話訂購自取、Ocard線上點餐系統適用，恕不提供 Uber Eats、Foodpanda等外送平台優惠。
資料來源：CoCo都可、烏弄
