氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近日冷空氣減弱，各地白天回暖、夜晚偏冷，日夜溫差明顯。今（4）日起至周五天氣穩定晴朗，僅東半部偶有零星雨，但周五深夜鋒面通過，周六起中北部轉為濕冷有雨，並可能迎來入冬第二波寒流，平地低溫可能跌破6度。下周初冷空氣逐漸減弱，但清晨仍偏冷，周中後段再有冷空氣南下。另外，有熱帶低壓將生成短命輕颱「西望洋」，預計6日登陸菲律賓民答那峨島北部，但路徑不會影響台灣天氣。
今晨最低溫花蓮鳳林10.6度！白天回暖如春、日夜溫差大
吳德榮指出，昨日各地最高溫約落在22至27度之間。今日清晨觀測顯示，台灣上空雲層結構鬆散，東側海面出現零星回波，宜蘭、花蓮沿海一帶偶有短暫飄雨情形。至清晨5時02分，本島平地最低溫出現在花蓮鳳林鎮10.6度，其次為苗栗西湖鄉10.9度，其餘各地平地低溫多介於11至13度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日起至周五（4至6日）整體天氣型態穩定，各地以晴到多雲為主，東半部偶有零星降雨機率。隨著冷空氣減弱，白天在陽光照射下有「暖如春」的感受，多數地區高溫可超過25度，但夜間受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，呈現「白天回暖、入夜轉冷」的型態，日夜溫差大，須留意衣著調整。
入冬第2波寒流周六報到！平地低溫跌破6度 下周三又有冷空氣
周五（6日）接近午夜時分，鋒面將抵達台灣，北台灣天氣率先轉變。周六（7日）起，中部以北轉為濕冷並伴隨降雨，且氣溫隨時間逐步下降。周日、下周一（8、9日）冷空氣影響明顯，各地天氣偏冷；其中周日北部多雲，中南部大致晴朗，東半部仍有局部短暫雨，下周一天氣轉為穩定，各地晴朗，東半部偶有零星降雨。
針對周六至下周一（7至9日）的冷空氣強度，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模式的最新模擬結果相當接近，顯示台北測站低溫有機會觸及10度，成為入冬以來第2波「寒流」。本島平地最低溫甚至可能降到6度以下，民眾應提前做好防寒準備，後續仍需持續觀察各國模式的微調變化。
下周二（10日）白天起至周三（11日）冷空氣將逐日減弱，各地轉為晴朗，白天氣溫回升，不過夜間輻射冷卻效應仍在，清晨部分縣市平地低溫依舊可能低於10度。周三晚間另一波冷空氣再度南下，迎風面雲量增多並有局部短暫降雨機率；下周四（12日）雨勢趨緩後轉晴，但氣溫仍偏冷；下周五（13日）各地天氣晴朗穩定，氣溫再度回升。
輕颱「西望洋」明生成！6日登陸菲律賓 短命颱不影響台灣天氣
此外，最新（4日凌晨2時）氣象署公布的「路徑潛勢預測圖」顯示，目前位於海上的熱帶低壓系統正朝西南西方向移動，預計明（5）日清晨增強為輕度颱風「西望洋」，並於6日清晨登陸菲律賓民答那峨島北部，隨後減弱為熱帶低壓。由於生命期短暫，屬於典型短命颱，也符合「2月颱不侵台」的歷史氣候紀錄。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨日各地最高溫約落在22至27度之間。今日清晨觀測顯示，台灣上空雲層結構鬆散，東側海面出現零星回波，宜蘭、花蓮沿海一帶偶有短暫飄雨情形。至清晨5時02分，本島平地最低溫出現在花蓮鳳林鎮10.6度，其次為苗栗西湖鄉10.9度，其餘各地平地低溫多介於11至13度之間。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日起至周五（4至6日）整體天氣型態穩定，各地以晴到多雲為主，東半部偶有零星降雨機率。隨著冷空氣減弱，白天在陽光照射下有「暖如春」的感受，多數地區高溫可超過25度，但夜間受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，呈現「白天回暖、入夜轉冷」的型態，日夜溫差大，須留意衣著調整。
周五（6日）接近午夜時分，鋒面將抵達台灣，北台灣天氣率先轉變。周六（7日）起，中部以北轉為濕冷並伴隨降雨，且氣溫隨時間逐步下降。周日、下周一（8、9日）冷空氣影響明顯，各地天氣偏冷；其中周日北部多雲，中南部大致晴朗，東半部仍有局部短暫雨，下周一天氣轉為穩定，各地晴朗，東半部偶有零星降雨。
針對周六至下周一（7至9日）的冷空氣強度，歐洲（ECMWF）與美國（GFS）模式的最新模擬結果相當接近，顯示台北測站低溫有機會觸及10度，成為入冬以來第2波「寒流」。本島平地最低溫甚至可能降到6度以下，民眾應提前做好防寒準備，後續仍需持續觀察各國模式的微調變化。
輕颱「西望洋」明生成！6日登陸菲律賓 短命颱不影響台灣天氣
此外，最新（4日凌晨2時）氣象署公布的「路徑潛勢預測圖」顯示，目前位於海上的熱帶低壓系統正朝西南西方向移動，預計明（5）日清晨增強為輕度颱風「西望洋」，並於6日清晨登陸菲律賓民答那峨島北部，隨後減弱為熱帶低壓。由於生命期短暫，屬於典型短命颱，也符合「2月颱不侵台」的歷史氣候紀錄。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄