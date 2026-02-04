我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松直播邁入第4年，仍吸引許多粉絲的熱情觀看。（圖／GTV DRAMA 八大劇樂部 YouTube）

連續5年開播 從疫情限定變全民儀式

▲甄嬛（下）在果郡王（上）斷氣後才告訴他，雙胞胎都是他的。（圖／翻攝自YouTube 八大）

不只甄嬛 兩大神劇同步加入戰局

▲同樣由孫儷主演的《羋月傳》也將在過年直播加入戰場。（圖／緯來戲劇台提供）

農曆春節尚未到來，劇迷已先掀起一波期待高峰，八大電視年度固定節目《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年再度確定回歸，將於2月12日（四）晚間6點正式開跑，將於八大劇樂部YouTube頻道全天候放送，每年觀眾陪伴「甄嬛等皇上駕崩」的年度盛事，再度成為社群熱議焦點，不少老觀眾笑稱，就算台詞倒背如流，還是要準時報到聊天室集合。另外同樣由孫儷主演的《羋月傳》以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》也將加入今年過年直播馬拉松戰場，讓劇迷們有更多選擇。這項直播企劃自2022年疫情期間首度推出後，意外掀起追劇熱潮，也逐漸演變成農曆年期間的固定「全民儀式」，今年邁入第5年，不僅收看族群持續擴大，更成功吸引廣告客戶冠名支持，直播規模與討論度一年比一年高，對不少觀眾而言春節行程早已不是拜年或出遊，而是「甄嬛今天演到哪一集」，形成獨特的追劇文化。根據八大劇樂部YouTube頻道數據顯示，去年《後宮甄嬛傳》曾連續26天、24小時不間斷直播，完整輪播多達12次，累積觀看次數突破2,000萬次，其中最具代表性的「皇上駕崩」橋段，再度創下驚人紀錄，單一時段同時在線人數一度衝破8萬人，再次證明這部古裝神劇歷經多年仍屹立不搖，堪稱台灣春節最強背景音。今年直播陣容不再只有甄嬛一枝獨秀，八大也加碼推出孫儷主演的另一部經典古裝劇《芈月傳》，以及由趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，一口氣打造多線並行的春節追劇戰場。其中《知否知否應是綠肥紅瘦》將於2月12日中午12點率先登場，《芈月傳》則於2月13日晚間6點接力開播，滿足不同劇迷的口味需求。除了劇情本身，網友最期待的還有專屬直播聊天室同步開放，多年下來聊天室早已發展出獨特文化，從經典台詞接龍、角色吐槽，到即時提醒「快轉皇上駕崩」，每年都能誕生大量迷因與金句，八大也呼籲觀眾鎖定官方YouTube頻道，以免錯過完整播出時程與互動資訊，讓這場年度追劇盛典熱鬧不打烊。