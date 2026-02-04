我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若潼被封為台版堀北真希。（圖／翻攝自IG@tanyalee_0927）

啦啦隊女神若潼有「台版堀北真希」封號，2019年加入 LamiGirls，2024年升格樂天女孩副隊長，去年還捲入前成員嘎琳的小三風波，還被影射為內鬼，不過隨著事件討論度變低，她努力工作之餘身邊也出現護花使者，日前被直擊和一名男子互動親密，不過球團表示這位男生只是工作人員，順路送若潼回家。根據《CTWANT》報導，若潼上個月初結束錄影後，和其他啦啦隊女孩一起離開現場，她抵達忠孝復興後獨自下車，在路邊點了小吃當晚餐，接著返家，不過這地點似乎不是她的固定住處。過沒幾日，若潼一樣是結束工作，在新北市一棟住商混合大樓外系車，等了10分鐘左右一名女子前來帶她，約一個半小時後，若潼出發前往板橋某間KTV，凌晨1點多離開KTV，身邊多了一名外型斯文的男子陪伴，兩人一同取車、互動自然。事實上該名男子去年12月就曾拍到載若潼下班，不過當時車上還有另一對友人，兩人的關係令外界好奇，對此樂天回應，「據悉該男子為工作人員，結束順道送若潼回家，謝謝關心。」若潼去年意外捲入嘎琳和百億身家的昇鴻公司前董事長黃苡峻的小三風波，一行人前往美國工作，爆出嘎琳用高級信用卡升等，琳妲還發文說，為什麼嘎琳加錢坐在安全門旁邊，記者會知道？難道真的有內鬼？，接著坐在嘎琳旁邊的若潼馬上發文澄清，「13小時的航程，我跟嘎自己+139美金（約4227元台幣）坐逃生出口的位置！」黃禹菡、溫尼、小紫也都意有所指的指向「某人」，讓若潼成為箭靶。