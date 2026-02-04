我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴珮瑜的豪華生活，就連吃飯也是板前料理。（圖／嚴珮瑜IG@michelleyen__）

378萬「錶王」上手 香奈兒髮圈也成亮點

▲嚴珮瑜手上的配件是「錶王」百達翡麗，要價378萬元新台幣。（圖／翻攝自嚴珮瑜IG@michelleyen__）

父親收藏背景被翻出 過往傳聞再被提起

▲嚴珮瑜上月29日深夜在IG上發聲，對於外界的流言蜚語心情顯得無奈。（圖／翻攝自嚴珮瑜IG＠michelleyen__）

國產車大廠裕隆汽車千金Michelle（嚴珮瑜）近日正式公開個人IG帳號，大方分享豪華生活與時尚日常，立刻在網路掀起高度討論，年約21歲的她以性感低胸造型搭配歐美潮流品牌服飾入鏡，展現強烈個人風格，也讓不少網友將目光集中在她的穿搭細節與生活品味上。隨著照片曝光，她的身份背景與行頭配置隨即被放大檢視，迅速成為話題人物。其中，嚴珮瑜身上最具辨識度的單品，莫過於市價約378萬的「錶王」百達翡麗，就連髮圈都是香奈兒，可見這位千金身上就沒有一件「便宜貨」。在嚴珮瑜多張照片中，最具辨識度的單品，正是被譽為「錶王」的百達翡麗，她身上經常佩戴的玫瑰金鑽錶，市價約378萬元，錶款鑲嵌多顆梯鑽，搭配珍珠母貝錶盤，視覺效果相當搶眼，更讓網友驚呼的是她連綁頭髮用的髮圈，都來自香奈兒，一舉一動都展現豪門千金的日常規格，可以說是從嚴珮瑜身上就找不到一件便宜貨。此外，嚴珮瑜的日常造型被眼尖網友發現她全身上下幾乎沒有「平價單品」，她不僅身穿克羅心等高端品牌服飾，私下代步更被拍到使用賓利等名車，與自家車廠裕隆汽車形成鮮明對比，也引來部分網友熱議，然而真正吸引時尚圈注意的，並非車款選擇，而是她在配件上的豪奢配置，從珠寶、手錶到小配件，幾乎清一色是一線精品。事實上，嚴珮瑜對名錶與珠寶的熱愛並非一夕養成，她的父親嚴凱泰生前不僅是裕隆汽車董事長，同時也是台灣鐘錶收藏圈知名人物，家中典藏水準極高，數年前嚴珮瑜曾捲入與自家球隊球星的戀情傳聞，並一度被影射將父親收藏的手錶拿去典當「養男友」，此事引發自家公司高層震動，對此嚴珮瑜近期透過IG限時動態以英文表達無奈，直言相關說法與事實差距甚遠。拋開爭議不談，嚴珮瑜的奢華日常仍獲不少粉絲關注與討論，她習慣將珠寶作為整體造型的一部分，常疊戴除了卡地亞、梵克雅寶等高單價配件；項鍊、圍巾等配件也多出自香奈兒，對外界而言她不僅僅是一名車廠千金，也是一位具有高辨識度的時尚名媛。