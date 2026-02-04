我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營下屆台中市長初選陷入姐弟之爭，雖立法院副院長江啟臣昨晚釋出一支影片，強調台中不該被焦慮綁架、國民黨不該被等待拖慢。楊瓊是他敬重的前輩，兩人「不該是對立，而是接力」。楊瓊瓔立即引用江啟臣的話，強調競爭不應被視為對立，而是接力的過程，她深知地方最需要的不是內耗，而是方向與確定，未來願意與江啟臣一起努力。江啟臣昨（3）日深夜在臉書等社群釋出一支影片，表示地方傳言四起，他深刻感受到大家的不安，現在最需要的是方向不是猜忌、是確定不是內耗。民主的價值在於讓競爭有出口，才能讓姐弟之爭回到真正的位置，他和楊瓊瓔之間「不是對立，而是接力」、「從來不是零和競爭，而是在同一條道路上、不同階段的同行者」。楊瓊瓔於1小時後「以發文還發文」，內容高度與江啟臣聲明重疊，表示對於基層的關心與期待，她完全理解，也感同身受，自己正是從基層一步一步走上來，深知地方最需要的不是對立與內耗，而是方向與確定。對於江啟臣提到「台中贏，比個人贏更重要」，她對此高度認同。自己與江啟臣出發點是一樣的，都是希望台中能夠更好，也希望國民黨能夠在穩定中向前。她引用江啟臣的話說「我始終相信，民主的價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有制度、有出口，最後回到團結。」楊瓊瓔表示，這正是她對黨主席與黨中央的期待。相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形。「競爭不應被視為對立，而是一種接力的過程」。未來不論制度如何安排，她都願意與江啟臣一起努力，「把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中」。