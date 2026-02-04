我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧因經營OnlyFans，手機內存大量豔照，全被海關看光。（圖／方祺媛臉書）

「情色教主」雪碧（方祺媛）過去捲入女模海外工作爭議，近日又被爆去年10月入境新加坡時，疑因手機存有OnlyFans裸露內容遭海關攔查，最終被遣返回台。她證實確有此事，稱一下機就被帶進機場「小黑屋」進行2次審查，手機中用來經營成人平台OnlyFans的性感照片遭翻出查看，海關隨後未說明原因便以主觀認定為由將她遣返，她還得自費補買機票。這起事件讓她心理壓力爆棚，一度求助精神科，出現恐慌、失眠等症狀。據《鏡週刊》報導，這起事件發生於去年10月初。雪碧當時受新加坡友人邀請，原定前往當地觀賞F1賽車賽事，不料飛機剛降落，在尚未辦理入境手續前，就被一名男警直接點名帶走，隨後被帶往機場2次審查室，也就是俗稱「小黑屋」的地方進行盤問。雪碧在受訪時回憶，當時審查室內聚集了大量外籍旅客，而她的手機隨即被警方扣留並全面清查。海關人員翻閱了她存在手機裡的全裸寫真以及OnlyFans平台的性感照，即便她多次表達不適並要求停止，對方仍不為所動。最終，海關並未說明具體違規理由，僅以「主觀認定」為由拒絕其入境，並要求她即刻遣返。這段經歷對雪碧造成極大的心理衝擊。她透露，當晚被迫在小黑屋的行軍床上度過，與數10人擠在有限的空間內，且看管費與回程機票皆須自掏腰包。由於新加坡對成人內容一向持嚴苛立場，過去甚至曾有當地網紅因經營OnlyFans遭判刑，雪碧此次遭遇，極有可能是因相關內容被認定入境目的可疑。返台後，雪碧表示自己出現嚴重的心理創傷，包括惡夢纏身、手抖及失眠等自律神經失調症狀，甚至一度需要求助精神科醫師服藥治療。她坦言，當時自尊心彷彿被踩在地上，直到去年底前往上海整形、重新找回自信後，情緒才稍微平復。儘管曾因前男友關係頻繁往返新加坡，但經歷此次風波後，雪碧無奈表示，未來若想再入境，恐怕得面臨極為繁瑣的申請程序。