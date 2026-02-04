43歲王心凌至今未婚，但身邊如今有護花使者出現，那就是與她相識多年的好友吳克群。兩人去年9月被直擊在機場同進同出，近日又被拍到與友人聚餐後，兩人深夜共同返回王心凌位於松山區的豪宅，疑似已經同居。對此，王心凌經紀公司天晴娛樂僅以10個字低調表態：「謝謝關心，我們沒有回應」，未明確否認戀情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王心凌、吳克群深夜一起回家！疑同居交往

據《鏡週刊》報導，王心凌與吳克群遭直擊在1月28日的晚間，一起搭車抵達台北市中山北路巷內的日式餐廳和朋友吃飯，一行人吃吃喝喝到晚上12點多才散場，兩人在朋友的護送下又一起搭上計程車離開，車子隨後駛入王心凌的豪宅中，她下車後吳克群也沒有離開，而是跟著一起進入大樓。

▲王心凌（左）、吳克群（右）去年底也有合作舞台，近年互動頻頻。（圖／最美的夜YouTube）
▲王心凌（左）、吳克群（右）去年底也有合作舞台，近年互動頻頻。（圖／最美的夜YouTube）
經紀公司未否認緋聞　僅低調喊：不回應

兩人的相處模式雖然未過多親暱，但同進同出的舉動已經曝露了真實交情，感覺對彼此的好感已超出友誼的界線，令人玩味。畢竟王心凌下車時腳步並未搖晃、意識看起來也很清醒，若說是吳克群特地送她上樓，又顯得太過牽強。針對緋聞，王心凌的公司天晴娛樂低調表態：「謝謝關心，我們沒有回應」，並未正面否認。

而王心凌早在去年9月就被發現與吳克群在機場同進同出，當時目擊者更表示王心凌在機上去廁所時，吳克群也會貼心陪伴，十分護愛。另外還有許多網友在2024年7月至2025年11月間，看到王心凌與吳克群出現在日本、義大利、泰國等地旅遊，雖然身邊偶有助理陪伴，但他們幾乎形影不離，關係不單純。

▲王心凌開演唱會時吳克群也都有送花。（圖／記者李欣恬攝影）
▲王心凌開演唱會時吳克群也都有送花。（圖／記者李欣恬攝影）
王心凌、吳克群情纏19年　他狂被發好人卡

據悉，王心凌與吳克群的緋聞其實19年前就曾傳過，他們當初算是同期出道的歌手，經常在錄影場合碰面，因此認識。吳克群還曾藉著歌曲〈紙片人〉對王心凌表達愛意，2008年時兩人又一起合唱歌曲〈NANANA〉，互動頻頻，成為螢幕情侶。只不過當時王心凌回應，自己現階段沒想談戀愛，跟吳克群真的是好朋友，曖昧氛圍才畫下句點。

去年9月在機場同框後，王心凌也對吳克群發好人卡，強調只是工作合作關係。王心凌當時還不滿被偷拍，在IG發文暗諷：「誰是誰？搞不清楚誰是誰？怎麼能說得天花亂墜？」反擊緋聞。

▲吳克群名氣雖然小輸王心凌，但也是屬於越老越耐看的帥哥類型，身材從未走鐘。（圖／吳克群 Kenji Wu臉書）
▲吳克群名氣雖然小輸王心凌，但也是屬於越老越耐看的帥哥類型，身材從未走鐘。（圖／吳克群 Kenji Wu臉書）

看更多王心凌、吳克群相關報導：

王心凌登小巨蛋！吳克群祝賀全糖宇宙綻放　A-Lin、楊丞琳都來了
王心凌被稱渣男吸鐵！6段戀情悲劇收場　還曾捲姚元浩小三疑雲
王心凌、吳克群爆戀情！她不忍了親自發聲：怎麼能說得天花亂墜？

相關新聞

46歲吳克群情史一次看！愛上身價千億何超蓮、小13歲「小張柏芝」

王心凌愛吳克群？明星戀情死不認　楊丞琳被分手小S：邱澤太過分

王心凌、吳克群情侶項鍊被抓包！她狂發好人卡不認愛：一直是朋友

吳克群單膝跪地對唱成經典！深夜同進王心凌豪宅　19年緋聞燒不停