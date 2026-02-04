43歲王心凌至今未婚，但身邊如今有護花使者出現，那就是與她相識多年的好友吳克群。兩人去年9月被直擊在機場同進同出，近日又被拍到與友人聚餐後，兩人深夜共同返回王心凌位於松山區的豪宅，疑似已經同居。對此，王心凌經紀公司天晴娛樂僅以10個字低調表態：「謝謝關心，我們沒有回應」，未明確否認戀情。
王心凌、吳克群深夜一起回家！疑同居交往
據《鏡週刊》報導，王心凌與吳克群遭直擊在1月28日的晚間，一起搭車抵達台北市中山北路巷內的日式餐廳和朋友吃飯，一行人吃吃喝喝到晚上12點多才散場，兩人在朋友的護送下又一起搭上計程車離開，車子隨後駛入王心凌的豪宅中，她下車後吳克群也沒有離開，而是跟著一起進入大樓。
經紀公司未否認緋聞 僅低調喊：不回應
兩人的相處模式雖然未過多親暱，但同進同出的舉動已經曝露了真實交情，感覺對彼此的好感已超出友誼的界線，令人玩味。畢竟王心凌下車時腳步並未搖晃、意識看起來也很清醒，若說是吳克群特地送她上樓，又顯得太過牽強。針對緋聞，王心凌的公司天晴娛樂低調表態：「謝謝關心，我們沒有回應」，並未正面否認。
而王心凌早在去年9月就被發現與吳克群在機場同進同出，當時目擊者更表示王心凌在機上去廁所時，吳克群也會貼心陪伴，十分護愛。另外還有許多網友在2024年7月至2025年11月間，看到王心凌與吳克群出現在日本、義大利、泰國等地旅遊，雖然身邊偶有助理陪伴，但他們幾乎形影不離，關係不單純。
王心凌、吳克群情纏19年 他狂被發好人卡
據悉，王心凌與吳克群的緋聞其實19年前就曾傳過，他們當初算是同期出道的歌手，經常在錄影場合碰面，因此認識。吳克群還曾藉著歌曲〈紙片人〉對王心凌表達愛意，2008年時兩人又一起合唱歌曲〈NANANA〉，互動頻頻，成為螢幕情侶。只不過當時王心凌回應，自己現階段沒想談戀愛，跟吳克群真的是好朋友，曖昧氛圍才畫下句點。
去年9月在機場同框後，王心凌也對吳克群發好人卡，強調只是工作合作關係。王心凌當時還不滿被偷拍，在IG發文暗諷：「誰是誰？搞不清楚誰是誰？怎麼能說得天花亂墜？」反擊緋聞。
