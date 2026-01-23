我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳克群送花祝賀王心凌演唱會全糖宇宙完美綻放。（圖／記者李欣恬攝影）

▲A-Lin（如圖）送花祝賀王心凌演唱會成功，並對她甜蜜告白。（圖／記者李欣恬）

▲彭佳慧祝賀王心凌演出成功，也順道約喝一杯。（圖／記者李欣恬攝影）

▲青峰祝賀王心凌演出成功的花籃，文字很有文采。（圖／記者李欣恬攝影）

▲楊謹華祝賀王心凌演出成功，同時幽默表示自己很缺糖，需要王心凌的全糖。（圖／記者李欣恬攝影）

王心凌《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會最終場今（23）日於台北小巨蛋盛大登場！這場歷經全球巡迴的甜蜜盛宴即將畫下句點，在開演前的後台可說是星光熠熠花海一片。包括多年好友吳克群、金曲歌后A-Lin、蘇打綠主唱青峰、歌手林俊傑、歌手王力宏、歌手Ella陳嘉樺、好姐妹楊丞琳，天王天后都送上花籃致意，其中吳克群以祝賀王心凌的演唱會「全糖宇宙完美綻放」，青峰則甜喊「只接受妳的全糖」，足見「甜心教主」在演藝圈的超強好人緣。曾與王心凌傳出緋聞、實則為多年摯友的吳克群，特別送上粉色系花籃，卡片上寫著：「全糖宇宙完美綻放，Sugar 宇宙甜」，呼應演唱會主題，相當有心。金曲歌后A-Lin則甜蜜告白：「我們最棒的心凌，愛妳永遠」，簡單幾字道盡對好姊妹的支持。金曲才子青峰的祝福充滿巧思，卡片上寫道：「在台上陪伴妳啟程，在台下見證妳完成，只有妳我接受全糖」，並署名「Dear Cyndi Baby」。歌壇天王們也沒缺席，王力宏送上花籃祝賀「Good Show!」，林俊傑（JJ）則祝賀「演唱會大成功」，處處可見王心凌在音樂圈的好人緣。演藝圈好姊妹們互動更是逗趣，好友楊謹華幽默自稱是「欠糖的謹華」，卡片上俏皮大喊：「我需要妳的 sugar high~~~~來甜瘋me!!!!!! Come on~~~~」。好姐妹楊丞琳的卡片上寫了：「謝謝妳帶給大家許多甜蜜回憶，巡演圓滿收官」；Ella陳嘉樺則祝福王心凌「甜度全開，心動滿載，圓滿成功」。實力派唱將們也送上誠摯祝福，彭佳慧直接預約慶功宴：「演唱會最完美華麗的收官，等妳唱完就可以喝一杯嘍。」戴愛玲引用王心凌的經典歌詞：「妳永遠是我們的『月光』、我們的『Honey』...愛玲～愛女喔！」。魏如萱（娃娃）則親暱地喊王心凌的小名「親愛的牛奶」，甜喊「妳最棒了 」，江美琪則特別提到這是「冬日慶典」的完美收官。眾星雲集的祝福花籃，讓小巨蛋後台充滿了溫馨與甜蜜的氣氛。