甜心教主王心凌本週末將帶著《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會重返台北小巨蛋，於23日、24日兩晚舉辦巡演最終場。為了讓收官秀完美進行，主辦單位寬宏藝術特別列出進場7注意事項，包括入場時間、周邊安寧維護及器材規範，提醒歌迷務必詳讀，相關規定一次看清楚，開心享受演出。

▲王心凌。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌（如圖）本週末將帶著《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會重返台北小巨蛋，演出最終兩場。（圖／天晴娛樂提供）
週末兩日行程表公開　17:00開放票務服務

此次《SUGAR HIGH 2.0》台北站將於 2026年1月23日（五）及 24日（六）登場。兩天的時程安排相同，預計17:00開放票務服務台，18:00開放觀眾進場，演出預計於19:30正式開演。由於是巡演最終站，預期人潮眾多，建議歌迷提早抵達。

小巨蛋條款嚴格執行　禁止跳動改以鼓掌替代

特別值得注意的是，為了維護小巨蛋周邊住戶安寧及場館結構安全，主辦單位嚴格執行禁止跳動規範。公告明確指出，2、3樓觀眾請勿於演出過程中站立，全場觀眾請勿跳躍，改以鼓掌歡呼替代跳動。若有干擾演出之行為，主辦單位有權要求離場且不予退票。

雷射燈光強烈　手機拍攝恐損壞感光元件

此外，針對想用手機記錄回憶的粉絲，主辦單位也發出器材警示。由於演出含有大量的雷射燈光效果，若使用手機攝錄影，雷射光束可能造成手機感光元件損壞，主辦單位強調對此不負賠償責任。同時，現場嚴禁使用專業器材拍照、錄影、直播，違者將被強制刪除內容並要求離場。

王心凌 SUGAR HIGH 2.0 台北站 行前7大須知

  1. 禁止攝錄影： 嚴禁使用專業器材拍照、錄影、錄音及直播；違者將刪除內容並強制離場，不予退票，主辦方將提告侵權。

  2. 禁止跳動： 為維護住戶安寧與安全，全場請勿站立跳躍（2、3樓觀眾請勿站立），請以鼓掌歡呼代替。

  3. 禁用閃光燈： 禁止使用影響表演者及觀眾的發光物品，手機請調至靜音。

  4. 肖像權聲明： 現場將進行錄影拍攝，入場即代表同意肖像可能被使用於演唱會影片中。

  5. 雷射損害免責： 演出含大量雷射特效，手機拍攝若因此造成故障或財務損失，主辦方不予賠償。

  6. 保管貴重物： 請自行妥善保管貴重物品，遺失或遭竊概不負責。

  7. 活動更動權： 主辦單位保有活動內容更動及修改之權利。

資料來源：寬宏藝術 


