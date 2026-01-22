我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌本週末將帶著《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會重返台北小巨蛋，行前粉絲可先參考索尼音樂整理的歌單，作為預備參考。（圖／翻攝自索尼音樂YouTube）

甜心教主王心凌本週末將帶著《SUGAR HIGH 2.0》世界巡迴演唱會重返台北小巨蛋，迎接巡演最終場的盛大收官。為了能在現場盡情大合唱，粉絲們可先參考索尼音樂在YouTube特別整理的26首歌單，作為參考曲單，包含從出道歌曲到動感舞曲一次看，助攻歌迷提前練歌，到時更有參與感。索尼音樂在YouTube建立的官方播放清單中，精選了26首王心凌的代表作。包括和演唱會同名主題曲〈SUGAR HIGH〉及炸裂舞曲〈BITE BACK〉，可聽見王心凌強勢回歸小巨蛋的甜蜜女皇氣勢。此外，經典的回憶殺歌曲當然不能少，清單中還有全民情歌〈愛你〉、〈當你〉、〈睫毛彎彎〉、〈Honey〉（收錄於《往幸福出發吧》專輯MV畫面）、〈Da Da Da〉、〈WooSa WooSa〉、〈心電心〉以及〈彩虹的微笑〉，多首快節奏甜歌，預計將嗨翻小巨蛋屋頂。除了唱跳舞曲，催淚的「凌式情歌」也是演唱會重頭戲。參考歌單中列出了〈大眠〉、〈那年夏天寧靜的海〉、〈月光〉、〈我會好好的〉、〈不哭〉、〈變成陌生人〉、〈黃昏曉〉多首每唱必哭神曲。此外，還有風格獨特的〈劈你的雷正在路上〉、〈教海鷗飛行的貓〉及〈在青春迷失的咖啡館〉，可聽見王心凌多變的音樂魅力。