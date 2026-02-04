我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓團粉絲激進言論引發熱議。（圖／翻攝自Threads）

粉絲質疑門檻 後台拍攝成最大爭點

▲網紅郁欣（中）受邀與TWS成員合體跳「撒嬌舞」，遭男團粉絲怒轟。（圖／翻攝自郁欣IG@ivyivy0710）

從童星到百萬網紅 背景再被翻出

近日韓團圈掀起爭議話題，上週末韓國大勢男團TWS前往高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，一名在抖音上擁有130萬追蹤的網紅郁欣Ivy，與TWS合作拍攝舞蹈Challenge的影片在社群曝光後，引發粉絲圈高度討論，雙方在演唱會前後於後台合體拍攝短片，原本是常見的宣傳互動，卻因拍攝時機、場域與身分差異，引來部分粉絲強烈反彈，讓不少粉絲發文怒噴：「為什麼她可以！」不少粉絲們爭議的焦點，集中在「為什麼網紅可以進後台拍攝」，不少自稱TWS粉絲的帳號在社群留言，質疑後台本應屬於工作人員與正式邀請對象，認為郁欣在彩排前後出現並拍攝Challenge「並不合理」，相關討論甚至演變成對郁欣背景、資源與人脈的攻擊，部分言論語氣激烈，也讓不少路人粉直呼：「看了很不舒服！」有趣的是，隨後TWS官方也轉發合體Challenge的影片，郁欣本人也在IG上感謝TWS的「邀請」，才讓不少粉絲及歌迷恍然大悟。而面對鋪天蓋地的謾罵，郁欣也在Threads上發文回應，表示：「謝謝大家關心，我很好！」並強調自己感受到更多的是支持者的溫暖，希望外界能將善意持續傳遞，最後還以「peace & love」作為結尾，她並未正面回擊質疑，而是選擇降溫處理，此舉也獲得不少網友肯定，認為態度成熟。隨著事件發酵，郁欣的成長背景也再度被起底，來自屏東的她10歲時就曾與周杰倫合作拍攝MV，該首歌〈Try〉甚至還是《功夫熊貓3》的全球主題曲，她在青少年時期開始深耕舞蹈內容，15歲經營社群後人氣快速累積，曾登上走鐘獎舞台。除了TWS之外，郁欣早在去年6月就與韓國知名饒舌歌手Jay Park（朴載範）同框拍攝Challenge影片，在此事件以前她早已憑藉出色的舞蹈基礎在圈內赫赫有名。此外，郁欣翻跳BLACKPINK成員JISOO〈FLOWER〉的舞蹈影片甚至累積超過千萬觀看，被封為「跳舞妖精」。如今與韓團合作卻引爆爭議，也再度引發外界對「網紅與偶像界線」的討論。對比一般「拍跳舞短片」的素人創作者，郁欣更像是介於網紅與藝人之間的表演者，也因此當她能與韓團合作拍攝Challenge時，部分支持者認為這是長期累積實力與影響力的結果，而非單純的「蹭熱度」。